Trabzon'da Hamsi 100 Lira: Balık Tezgahlarında Yeni Fiyatlar

Trabzon Ortahisar'da hamsi kilogramı 100 liradan satılırken, istavrit 150, mezgit 200, alabalık 250, somon 300, levrek ve çipura 450 liradan alıcı buldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:52
Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında bugün öne çıkan fiyatlar, bölge halkının ve ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Fiyatlar

Hamsinin kilogramı 100 lira olarak satışa sunuldu. Diğer balık fiyatları ise şu şekilde sıralandı: istavrit 150, mezgit 200, alabalık 250, somon 300, levrek ve çipura 450 lira.

Balıkçıdan Değerlendirme

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine hamsinin bol olduğu bir sezon geçirdiklerini söyledi. Çoğalmış, "İşler güzel gidiyor, vatandaş memnun, biz de memnunuz." dedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor