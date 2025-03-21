Trabzon'da Hamsi Azalıyor, Somon Tercih Ediliyor

Trabzon'da hamsi azalınca vatandaşlar somon ve diğer balıklara yöneliyor. Balık fiyatları ve çeşitliliği dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:55
Trabzon'da Hamsi Azalıyor, Somon Tercih Ediliyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi miktarının azalması, vatandaşların somon tercihine yönelmesine sebep oldu. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında, istavrit, mezgit, somon, levrek, çipura, alabalık ve sınırlı miktarda da hamsi bulunuyor.

Balıkçı Emin Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır havanın elverişsiz olduğunu ve bu sebeple denizden çıkan balık miktarının azaldığını belirtti. Ramazan ayında levrek, mezgit ve somonun daha fazla tercih edildiğini dile getiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Somonun kilogramını 175 lira, levrek ve alabalığı 100 lira, çipurayı 300 lira, istavrit ve mezgiti de 200 liradan satıyoruz. Bazı tezgahlarda hamsi de mevcut, ancak onun kilogramı 150 lira civarında. Hamsinin zamanı geçti sayılır, bu nedenle vatandaş çok tercih etmiyor."

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit...

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit, mezgit, somon, levrek, çipura, alabalık ve az miktarda da hamsi yer alıyor. Balıkçı Emin Avcı, açıklamada bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit...

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit, mezgit, somon, levrek, çipura, alabalık ve az miktarda da hamsi yer alıyor. Balıkçı Emin Avcı, açıklamada bulundu.

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