Trabzon'dan Dünyaya 'Googlis': Salyangozla İhracatta Yeni Marka

Trabzon’da pandemi döneminde salyangozun ihracat potansiyelini keşfeden Ülkü Koçoğlu, Bulgaristan’dan getirdiği Helix Aspersa Maxima türü kara salyangozlarıyla üretime başladı. Bölgedeki yerel adından esinlenerek markasını 'Googlis' olarak belirleyen Koçoğlu, elde edilen ürünleri hem kozmetik hem de gastronomi pazarına taşıyor.

Proje ve üretim altyapısı

Koçoğlu’nun çalışması, DOKAP ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli proje kapsamında şekillendi. Proje ile Bulgaristan’dan 600 kilogram anaç ve 500 bin yavru salyangoz getirildi. Trabzon’un Ortahisar ilçesi Geçit Mahallesi’nde kurulan tesiste 6 dönümlük arazi üzerinde yetiştiricilik başladı; tesis yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir üretim yapıyor.

Doğal ürünler ve kozmetik

Çiftlikte salyangozların yumurtaları ve salyaları özenle toplanıyor. Elde edilen doğal salyangoz özü, zamanla kozmetik sektörü için yeni ürünlerin geliştirilmesine yol açtı. Tesiste yüz temizleme jelinden cilt toniğine, yaşlanma karşıtı gece kreminden çatlak karşıtı bakıma kadar 10 farklı doğal cilt bakım ürünü üretildi ve marka kısa sürede yurt dışı pazarlarında ilgi gördü.

'Beyaz havyar' ve ihracat değeri

Salyangoz yumurtalarından elde edilen ve gastronomide 'beyaz havyar' olarak anılan ürün, uluslararası pazarda kilogramı 3 bin Euro seviyesinden alıcı buluyor. Bu yüksek katma değerli ürün, tesisin ihracat potansiyelini öne çıkaran başlıca kalemlerden biri.

Sürdürülebilir üretim ve besleme

Tesis sıfır atık prensibiyle çalışıyor; salyangozun özü, kabuğu ve gübresi üretim zincirinde değerlendiriliyor. Salyangozların beslenmesinde kimyasal gübre kullanılmıyor; salyangoz gübresiyle yetiştirilen semizotu, marul, lahana, pazı ve turp gibi sebzeler doğal yem olarak veriliyor. Ayrıca rutin yem olarak mısır ve soya fasulyesi karışımı kullanılıyor.

Kurucunun vizyonu ve hedefleri

Üretimi ve markalaşmayı anlatan Ülkü Koçoğlu, çiftliğe bölgesel kökenli ismi verirken Trabzon kültüründen esinlendiklerini belirtiyor: "Googlis adını Trabzon’un yöresel dil kullanımından geldiğini vurgulamak isteriz." Koçoğlu, 6 bin metrekare üzerine kurulan üretim merkezinde sıfır atık ilkesiyle çalıştıklarını ve salyangozun her parçasını değerlendirdiklerini söylüyor.

Koçoğlu ayrıca, doğal salyangoz özünü dünya pazarına taşıma hedefini vurgulayarak, "Biz bugün googlis olarak elde ettiğimiz doğal salyangoz özünü markamız ile dünya pazarına taşıyoruz" diyor ve kadın emeğini merkeze alan bir üretim modeli geliştirdiklerini ifade ediyor. Hedefleri arasında bir kadın kooperatifi kurmak ve üretimi Türkiye geneline yaymak yer alıyor.

Pazar talepleri ve gelecek planları

Koçoğlu, özellikle cilt bakım ürünlerinde Orta Doğu pazarında yüksek talep aldıklarını ve Avrupa'ya hem ürün hem de hammadde sağladıklarını aktarıyor. "Biz 1,5 yıllık çiftliğiyiz ama şükürler olsun ki düşündüğümüzden iyi gidiyoruz" sözleriyle büyüme beklentilerini özetliyor.

Googlis, Trabzon’dan doğan bir değeri markalaştırarak, salyangozun kozmetik, tarım ve gastronomi alanlarındaki potansiyelini ihracata dönüştürmeyi hedefliyor.

ÜLKÜ KOÇOĞLU