Trafikte bunu yapanlara 6.440 TL ceza! Bu ceza ocaklara incir ağacı dikecek

Türkiye’de trafik güvenliğini artırmak adına yeni bir adım atıldı! Emniyet şeridini gereksiz yere kullanan sürücüler için ciddi bir yaptırım kararı alındı. Artık, bu kuralı ihlal eden sürücüler 6.440 TL gibi büyük bir idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu yeni düzenlemenin detayları şöyle...





EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ

Trafikte en sık yapılan hatalardan biri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanmaktır. Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerde sürücüler sıklıkla emniyet şeridini kullanır. Ancak yetkisi olmadan emniyet şeridini kullananlara artık ciddi bir ceza uygulanacak.



CEZANIN DETAYLARI

• Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 6.440 TL para cezası kesilecek.



• Bu ceza, 2024 yılında yeniden değerleme oranına göre zamlanmıştır.

• Cezayı alan sürücünün bir ay içinde ödeme yapması durumunda ceza miktarına %25 indirim uygulanacaktır.

Bu yeni düzenlemeyle trafikte daha güvenli bir akış sağlamak ve kurallara uymayan sürücüleri caydırmak amaçlanıyor.