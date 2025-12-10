Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması Başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’deki üniversite öğrencilerine yönelik "Trakya İhracatında Genç Stratejiler" yarışmasını düzenleyeceğini duyurdu. Yarışma, bölgedeki ihracat performansını güçlendirmeyi ve gençleri ihracata yönelik kariyer fırsatlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Katılım ve öncelik

Yarışmaya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’deki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Mal ihracatı alanında dış ticaret ile ilgili bölümlerde okuyanlar ile hizmet ihracatı alanında turizm ve yabancı dil bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başvurularına öncelik tanınacak.

Ödüller ve destek

Jüri değerlendirmesinin ardından mal ihracatı ve hizmet ihracatı kategorilerinde ilk üç sırayı elde eden takımlara organizasyon komitesi tarafından sırasıyla 45 bin TL, 30 bin TL ve 15 bin TL para ödülü verilecek. Ödül kazanan takımlar ayrıca çevrim içi eğitim ve kariyer danışmanlığı desteğinden de yararlanacak.

Başvuru bilgileri

Yarışmaya başvurular 05 Ocak-17 Ocak 2026 tarihleri arasında www.tigsyarisma.org adresi üzerinden yapılabilecek. Gençlerin yenilikçi ve uygulanabilir strateji önerileriyle bölge ihracatına katkı sağlaması amaçlanıyor.

