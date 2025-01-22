Trump, ABD'nin Yapay Zeka Altyapısına 500 Milyar Dolar Yatırım Yapılacağını Duyurdu

Trump, Yapay Zeka İçin Tarihi Yatırım Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı.

Ortak Girişim Stargate

Trump, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yatırımı duyurdu. Trump, üç kuruluşun, ABD'nin yapay zeka altyapısına yatırım yapmak üzere 'Stargate' adlı ortak bir girişim oluşturacağını belirtti.

Tarihi Proje ve İstihdam Yaratılması

Trump, bu yatırımı, "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek 100 binden fazla Amerikalıya istihdam yaratılması beklediklerini ifade etti.

Yatırımın Önemi ve Destekleyici Altyapı

Yatırımın, acil durum kararları ile gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağını vurgulayan Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız." dedi. Ayrıca, Stargate'ın yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri destekleyecek fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edeceğini belirtti.

Trump, Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Ellison'ın da, grubun veri merkezlerinin ilkinin Texas'ta yapım aşamasında olduğunu duyurduğunu paylaştı.

Çin'e Yüzde 10 Gümrük Vergisi Uygulaması

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını da değerlendirdiklerini ifade etti. Bu konu ile ilgili 1 Şubat tarihini göz önünde bulunduklarını açıkladı.

Elon Musk ve TikTok

Öte yandan Trump, Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına ilişkin sorulara verdiği yanıtta, Musk ya da Larry Ellison'ın bu fikre açık olduklarını belirtti. Toplantıda TikTok'u telefonuna indirebileceğini belirten Trump, "Gençlerin oylarını kazandık, bu yüzden TikTok'un kalbimde özel bir yeri var" dedi.