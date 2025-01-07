Trump, DAMAC Properties ile 20 Milyar Dolarlık Yatırım Müjdesini Duyurdu

Trump, DAMAC Properties'in Yatırımını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DAMAC Properties'in, ABD'de yeni veri merkezleri inşa etmek için en az 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

Yatırımın Ayrıntıları

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, DAMAC Properties'in kurucusu Hussain Sajwani ile yaptığı görüşmeleri paylaştı. Trump, yatırımın Orta Batı ve Güney bölgesindeki büyük yeni veri merkezlerini destekleyeceğini ve Amerika'yı teknoloji ve yapay zeka alanında öncü konumda tutmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Yatırımın İlk Aşaması

Trump, söz konusu yatırım tutarının iki katına veya daha fazlasına çıkarak devam edebileceğini belirtti. İlk aşamanın, Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan ve Indiana gibi eyaletlerde gerçekleştirileceğini aktardı.

Teşvikler ve İzin Süreleri

Trump, bu yatırımın seçim zaferinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, ülkeye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak olanlar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını duyurdu. Ayrıca, ABD'de yatırım yapmak isteyen herkes için yardımcı olacaklarını söyledi.

SoftBank'ın Yatırım Planları

Japonya merkezli SoftBank'ın, gelecek 4 yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını hatırlatan Trump, bu yatırım tutarının 200 milyar dolara çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer Konular

Basın toplantısında gündemdeki diğer konulara da değinen Trump, Başkan Joe Biden tarafından ülkenin kara sularında yürürlüğe konulan "petrol ve doğal gaz sondajına yönelik yasağı" kaldıracağını yineledi. Borç limitine ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, harcama kesintilerine karşı olmadığını ve borç limiti nedeniyle bir temerrüt görme arzusunda olmadığını belirtti.