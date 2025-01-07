DOLAR
35,33 -0,08%
EURO
36,64 0,12%
ALTIN
3.011,8 -0,75%
BITCOIN
3.438.159,31 4,62%

Trump, DAMAC Properties ile 20 Milyar Dolarlık Yatırım Müjdesini Duyurdu

Trump, DAMAC Properties'in ABD'ye 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı, yeni veri merkezleri Orta Batı ve Güney bölgesine destek verecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:07
Trump, DAMAC Properties ile 20 Milyar Dolarlık Yatırım Müjdesini Duyurdu

Trump, DAMAC Properties'in Yatırımını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DAMAC Properties'in, ABD'de yeni veri merkezleri inşa etmek için en az 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

Yatırımın Ayrıntıları

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, DAMAC Properties'in kurucusu Hussain Sajwani ile yaptığı görüşmeleri paylaştı. Trump, yatırımın Orta Batı ve Güney bölgesindeki büyük yeni veri merkezlerini destekleyeceğini ve Amerika'yı teknoloji ve yapay zeka alanında öncü konumda tutmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Yatırımın İlk Aşaması

Trump, söz konusu yatırım tutarının iki katına veya daha fazlasına çıkarak devam edebileceğini belirtti. İlk aşamanın, Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan ve Indiana gibi eyaletlerde gerçekleştirileceğini aktardı.

Teşvikler ve İzin Süreleri

Trump, bu yatırımın seçim zaferinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, ülkeye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak olanlar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını duyurdu. Ayrıca, ABD'de yatırım yapmak isteyen herkes için yardımcı olacaklarını söyledi.

SoftBank'ın Yatırım Planları

Japonya merkezli SoftBank'ın, gelecek 4 yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını hatırlatan Trump, bu yatırım tutarının 200 milyar dolara çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer Konular

Basın toplantısında gündemdeki diğer konulara da değinen Trump, Başkan Joe Biden tarafından ülkenin kara sularında yürürlüğe konulan "petrol ve doğal gaz sondajına yönelik yasağı" kaldıracağını yineledi. Borç limitine ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, harcama kesintilerine karşı olmadığını ve borç limiti nedeniyle bir temerrüt görme arzusunda olmadığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi Ekonomisi Aralık'ta Daraldı
2
Borsa İstanbul'da Atlas Portföy Yönetimi'nin Girişim Sermayesi Fonu İşlem Görmeye Başladı
3
Bunu yapan 250 TL'lik bedava yakıt alıyor! Tüm Türkiye'deki sürücülere duyuruldu
4
İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu
5
Trump, DAMAC Properties ile 20 Milyar Dolarlık Yatırım Müjdesini Duyurdu
6
Avrupa Borsalarında Yükseliş: İngiltere Hariç Tüm Pazarlar Artış Gösterdi
7
ABD'de 2,6 Milyon Tesla Araç İncelemesi Başlatıldı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama