Trump: Dış Ticaret Açığını Değiştireceğim!

Trump'ın Dış Ticaret Açığı Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin büyük bir dış ticaret açığı verdiğini ve bu durumu değiştirmek için çalışacağını duyurdu. Trump, Truth Social platformunda gerçekleşen açıklamalarında, "Dünya ile muazzam ticaret açığı az önce açıklandı. Bunu değiştireceğim." ifadelerini kullandı.

Dış Ticaret Verileri Alarm Veriyor

Trump, bu durumun sorumlusunu ise eski Başkan Joe Biden olarak nitelendirdi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta aylık bazda %34 ve yıllık bazda %96,5 oranında arttı. Bu artışla birlikte, dış ticaret açığı 131,4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, ABD'nin ihracatı ocakta bir önceki aya göre %1,2 artış göstererek 269,8 milyar dolara yükselirken, ithalat da %10 artarak 401,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.