Trump, Faiz Oranlarını Fed'den Daha İyi Biliyorum Dedi

Trump'ın Faiz İddiaları

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi talebi konusunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin kendisini dinlemesi gerektiğini savundu. Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, faizleri Fed'den daha iyi bildiğini öne sürdü.

Faiz İndirimi Beklentileri

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'na video konferans ile katılan Trump, düşük faiz oranlarının dünya genelinde maliyetleri azaltacağını belirtti. Trump, "Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim," diyerek petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu azaltacağını ifade etti.

Fed ile Görüşmeler

"Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Evet," diyerek Fed Başkanı Jerome Powell ile "doğru zamanda" görüşeceklerini söyledi. Trump, neden Fed'in kendisini dinlemesi gerektiğini ise, "Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum" şeklinde açıkladı.

Çin ile Tarife Tartışmaları

Çin'e yönelik tarifelerin neden diğer ülkelere uygulananlardan daha hafif olduğunu soran Trump, "Çin zaten benim yüzümden çok fazla tarife ödüyor. Ben gelene kadar 10 sent bile ödemediler," dedi. Tarifelerin 1 Şubat'ta uygulanacağı bilgisini vererek, bu konuda Kanada ve Meksika ile görüştüklerini aktardı.

Musk'a Yönelik Açıklamaları

ABD Başkanı, Elon Musk'ın yapay zeka altyapısına yönelik Stargate projesi ile ilgili eleştirilerine de yanıt verdi. Musk’ın projede yer alan firmaların finansal durumunu sorgulamalarına katılmadığını ifade eden Trump, "Parayı onlar koyuyor. Hükümet hiçbir şey koymuyor," dedi. Ayrıca Musk'ın anlaşmalarından birinin eleştirilmesiyle ilgili rahatsız olup olmadığı sorusuna, "Hayır, anlaşmada yer alan kişilerden birinden nefret ediyor," şeklinde yanıt verdi.