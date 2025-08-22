DOLAR
Trump: Fed Üyesi Lisa Cook İstifa Etmezse Görevden Alırım

ABD Başkanı Trump, mortgage dolandırıcılığı iddiasıyla karşı karşıya olan Fed üyesi Lisa Cook'a istifa çağrısı yaptı; istifa etmezse görevden alacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:20
Trump: Fed Üyesi Lisa Cook İstifa Etmezse Görevden Alırım

Başkan Trump, Washington ziyareti sırasında Cook için net konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, "mortgage dolandırıcılığı" iddiasıyla gündeme gelen ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında sert bir uyarıda bulundu. Washington'da bir müzeyi ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Cook'un istifa etmemesi halinde onu görevden alacağını söyledi.

Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden alıp almayacağı sorulduğunda “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım.” ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca, 20 Ağustos tarihinde merkezî sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Bloomberg'in haberini paylaşarak Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açılmasını talep ettiğini aktardı ve “Cook hemen istifa etmelidir:” diye yazdı.

Bu gelişmeler üzerine açıklama yapan Lisa Cook, Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan dört yıl önce yapılan bir mortgage başvurusu nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu belirtti. Cook, sosyal medyada paylaştığı mesajda “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok.” ifadelerini kullandı.

Olay, Trump'ın istifa çağrısı ile Pulte'nin iddialarının ardından kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

