Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini duyurdu. Trump, yeni kabine atamalarıyla ilgili olarak Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bessent'in Başarısı ve Vizyonu

Trump, Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından biri olduğunu vurgulayarak, onun hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu belirtti. Ayrıca, Bessent'in "Önce Amerika" gündeminin güçlü bir savunucusu olduğunu da aktardı.

Trump, Bessent'in atanmasıyla ilgili olarak, "Büyük ülkemizin 250. yıldönümü arifesinde, dünyanın önde gelen ekonomisi, inovasyon ve girişimcilik merkezi olarak konumumuzu güçlendirecek ve ABD dolarının dünya rezerv para birimi statüsünü koruyacak" dedi. Bunun yanı sıra, Trump, geçmiş yönetimlerin aksine, bir sonraki ekonomik patlamada hiçbir Amerikalının geride kalmaması için Bessent'in liderliğinde çalışacaklarını açıkladı.

Ekonomik Vizyon ve Hedefler

Trump, Bessent'in yönetiminde Amerikan sermaye piyasalarına "özgürlüğü, gücü, dayanıklılığı ve verimliliği" yeniden kazandırılacağını dile getirdi. Bununla birlikte, özel sektörü canlandırma hedefi, federal borcun sürdürülemez gidişatını engelleme noktasında büyük önem taşıyor.

Bessent'in, ABD'nin rekabet gücünü artıracak, adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldıracak ve küresel enerji hakimiyeti aracılığıyla büyümeyi önceliklendiren bir ekonomi yaratacak politikaları destekleyeceği belirtildi.

Scott Bessent, yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olarak 35 yılı aşkın süredir yatırım yönetimi alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, daha önce Amerikalı milyarder George Soros'un Soros Fund Management şirketinde baş yatırım sorumlusu olarak görev yaptığı da bilinmektedir.

Bessent'in, Hazine Bakanı olarak göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerektiği hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.