DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.396.589,68 0,8%

Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i Aday Gösterdi

Donald Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i aday gösterdi. Bessent'in atanması için Senato onayı gerekiyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 04:15
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 04:15
Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i Aday Gösterdi

Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini duyurdu. Trump, yeni kabine atamalarıyla ilgili olarak Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bessent'in Başarısı ve Vizyonu

Trump, Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından biri olduğunu vurgulayarak, onun hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu belirtti. Ayrıca, Bessent'in "Önce Amerika" gündeminin güçlü bir savunucusu olduğunu da aktardı.

Trump, Bessent'in atanmasıyla ilgili olarak, "Büyük ülkemizin 250. yıldönümü arifesinde, dünyanın önde gelen ekonomisi, inovasyon ve girişimcilik merkezi olarak konumumuzu güçlendirecek ve ABD dolarının dünya rezerv para birimi statüsünü koruyacak" dedi. Bunun yanı sıra, Trump, geçmiş yönetimlerin aksine, bir sonraki ekonomik patlamada hiçbir Amerikalının geride kalmaması için Bessent'in liderliğinde çalışacaklarını açıkladı.

Ekonomik Vizyon ve Hedefler

Trump, Bessent'in yönetiminde Amerikan sermaye piyasalarına "özgürlüğü, gücü, dayanıklılığı ve verimliliği" yeniden kazandırılacağını dile getirdi. Bununla birlikte, özel sektörü canlandırma hedefi, federal borcun sürdürülemez gidişatını engelleme noktasında büyük önem taşıyor.

Bessent'in, ABD'nin rekabet gücünü artıracak, adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldıracak ve küresel enerji hakimiyeti aracılığıyla büyümeyi önceliklendiren bir ekonomi yaratacak politikaları destekleyeceği belirtildi.

Scott Bessent, yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olarak 35 yılı aşkın süredir yatırım yönetimi alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, daha önce Amerikalı milyarder George Soros'un Soros Fund Management şirketinde baş yatırım sorumlusu olarak görev yaptığı da bilinmektedir.

Bessent'in, Hazine Bakanı olarak göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerektiği hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i Aday Gösterdi
2
Japonya Merkez Bankası Başkanından Enflasyon Açıklamaları
3
İstanbul Şile'deki Orman Sınırları Değişiyor
4
Moody's Suudi Arabistan'ın Kredi Notunu Yükseltti: Not Görünümü Durağana Çevrildi
5
Fed: ABD'nin Mali Borç Sürdürülebilirliği En Büyükan Finansal Risk
6
New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones 400 Puan Artıda
7
SPK'dan Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi ve Fon Rehberinde Değişiklikler

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak