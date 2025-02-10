Trump'ın Çelik ve Alüminyum Tarife Planı Hisse Senetlerini Yükseltti

Trump'ın Tarife Açıklaması Piyasaları Hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarifeyi uygulayacağını açıklamasının ardından, bu sektörde faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin hisseleri önemli bir artış gösterdi.

Hisse Senetlerinde Kayda Değer Artış

Trump'ın açıklamaları sonrasında, ABD'li çelik üreticisi US Steel hisseleri yaklaşık yüzde 5, Cleveland-Cliffs hisseleri yüzde 12 ve Nucor hisseleri yüzde 6 oranında yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa ise hisse değerini yüzde 3 artırdı.

Piyasa Analistlerinden Beklentiler

Analistler, tarifelerin yurt içi üretimi artırabileceğine işaret ederken, bu durumun uzun vadede Amerikan sanayisine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

İthalat Rakamları

ABD, geçtiğimiz yıl 31,7 milyar dolar değerinde çelik ithalatı yaparken, alüminyum ithalatı ise yaklaşık 17,7 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.