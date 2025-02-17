Trump'ın Panamayı Hedef Almasıyla Kanalda Gemi Trafiğinde Artış Yaşanıyor

Panama Kanalı'nda Gemi Trafiğinde Önemli Artış

ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrolünü geri almak istediği Panama Kanalı'nda, ticari gemi trafiği son bir yılda belirgin bir artış göstermekte. Atlas ve Pasifik okyanusları arasındaki en dar noktada yer alan kanal, son yıllarda kuraklık koşullarıyla mücadele ederken, bu olumsuz durum kısmen hafiflemeye başladı.

Kuru ve Yaş Yük Gemilerinde Kayda Değer Artış

2024 yılı Ocak ayında kanaldan 632 ticari geminin geçtiği rapor edildi. Ocak 2025'te ise bu rakam 948'e ulaşarak, geçen yıla göre %50'lik bir artış gösterdi. Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında toplam 9,377 ticari geminin geçiş yaptığı tahmin ediliyor. Özellikle yaş yük gemi geçişleri %50 artarak 221 olurken, kuru yük gemi geçişleri %205 artarak 162'ye yükseldi.

LNG Ticareti Sıkıntıda

Buna rağmen LNG gemi geçişleri, geçen yıl 11 iken, Ocak 2025'te 2'ye düşerek ciddi bir darbe aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın, ABD’den daha fazla LNG talep etmesi bu durumu etkiledi.

ABD Kanalın En büyük Kullanıcısı

ABD, Panama Kanalı'nda geçen ticari gemilerin %52’sini oluşturarak en büyük kullanıcı konumunda. Kanal üzerinden geçen yüklerin %75'i ise yine ABD limanlarından başlayıp bu limanlara varıyor. Bunun yanı sıra, Çin, Şili, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler de kanalı aktif olarak kullanıyor.

Trump'ın Kanal Üzerindeki Hedefleri

ABD'nin, kanal üzerindeki kontrolünü kaybetmesi meselesi, Trump tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Başkan Trump, Panama Kanalı’nın inşası ve işletilmesi için büyük bir çaba harcandığını belirtirken, kanalın kontrolünün tekrar elde edilmesi gerektiğini savunuyor.