Trump'ın Panamayı Hedef Almasıyla Kanalda Gemi Trafiğinde Artış Yaşanıyor

Panama Kanalı'ndaki ticari gemi trafiği son bir yılda önemli bir toparlanma gösterdi. Trump'ın hedefi hala kanalın kontrolü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:04
Trump'ın Panamayı Hedef Almasıyla Kanalda Gemi Trafiğinde Artış Yaşanıyor

Panama Kanalı'nda Gemi Trafiğinde Önemli Artış

ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrolünü geri almak istediği Panama Kanalı'nda, ticari gemi trafiği son bir yılda belirgin bir artış göstermekte. Atlas ve Pasifik okyanusları arasındaki en dar noktada yer alan kanal, son yıllarda kuraklık koşullarıyla mücadele ederken, bu olumsuz durum kısmen hafiflemeye başladı.

Kuru ve Yaş Yük Gemilerinde Kayda Değer Artış

2024 yılı Ocak ayında kanaldan 632 ticari geminin geçtiği rapor edildi. Ocak 2025'te ise bu rakam 948'e ulaşarak, geçen yıla göre %50'lik bir artış gösterdi. Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında toplam 9,377 ticari geminin geçiş yaptığı tahmin ediliyor. Özellikle yaş yük gemi geçişleri %50 artarak 221 olurken, kuru yük gemi geçişleri %205 artarak 162'ye yükseldi.

LNG Ticareti Sıkıntıda

Buna rağmen LNG gemi geçişleri, geçen yıl 11 iken, Ocak 2025'te 2'ye düşerek ciddi bir darbe aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın, ABD’den daha fazla LNG talep etmesi bu durumu etkiledi.

ABD Kanalın En büyük Kullanıcısı

ABD, Panama Kanalı'nda geçen ticari gemilerin %52’sini oluşturarak en büyük kullanıcı konumunda. Kanal üzerinden geçen yüklerin %75'i ise yine ABD limanlarından başlayıp bu limanlara varıyor. Bunun yanı sıra, Çin, Şili, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler de kanalı aktif olarak kullanıyor.

Trump'ın Kanal Üzerindeki Hedefleri

ABD'nin, kanal üzerindeki kontrolünü kaybetmesi meselesi, Trump tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Başkan Trump, Panama Kanalı’nın inşası ve işletilmesi için büyük bir çaba harcandığını belirtirken, kanalın kontrolünün tekrar elde edilmesi gerektiğini savunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Turistlerin Balkanlar'a Yükselen İlgi Trendleri
2
Ramazan Öncesi Haksız Fiyat Denetimleri: Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Adımlar
3
Ocak Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları: Gelirler Artarken Açık 139 Milyar Lira Oldu
4
Süt Üretimindeki Artış, Yeni Yatırımları Teşvik Edecek
5
Trump'ın Panamayı Hedef Almasıyla Kanalda Gemi Trafiğinde Artış Yaşanıyor
6
Morgan Stanley: Türk Lirası 2023'te En İyi Performans Gösteren Para Birimlerinden Olacak
7
Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükselişte

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi