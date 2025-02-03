DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,88 0,96%
ALTIN
3.235,74 -0,32%
BITCOIN
3.440.628,5 2,26%

Trump'ın Tarifeleri Emtia Piyasasında Rekor Fiyatlamalara Yol Açtı

Geçen hafta Trump'ın tarifeleri ve jeopolitik belirsizlikler, emtia fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:04
Trump'ın Tarifeleri Emtia Piyasasında Rekor Fiyatlamalara Yol Açtı

Emtia Piyasasında Fiyatlama Değişiklikleri

Emtia piyasası, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ile jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, ons altın fiyatları 2 bin 817,25 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verileri ve tarifelerin olası etkilerinin piyasalar üzerindeki yansımalarını takip ediyor.

Trump'ın Tarifeleri Hakkında

Trump, seçim kampanyası döneminde Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği sözlerini gerçekleştirmişti. İlgili kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 gümrük vergisi getirildi. Ayrıca, Kanada'dan ithal edilen enerji kaynakları için yüzde 10 daha düşük bir tarife uygulanacağı ifade edildi. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tarifelerle ilgili olarak, söz konusu ülkelerin misilleme yapması durumunda tarifelerin artırılabileceği de açıklandı. Piyasa analistleri, bu durumun özellikle Intercontinental Exchange’de tarım ürünlerinde fiyat oynaklığına neden olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

Altın ve Değerli Metallerde Artış

Trump'ın uygulamaları, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, diğer değerli metaller de pozitif bir seyir izledi. Geçen hafta, veya ons altın %1, paladyum %3,5, platin %3,3, ve gümüş %2,2 değer kazandı.

Baz Metallerdeki Etkiler

Trump'ın tarifeleri baz metaller üzerinde de etkili oldu. Örneğin, Şili’nin bakır üretimi aralık ayında yıllık bazda %14,3 artarak 566 bin 547 tona ulaştı. Aynı zamanda, Kanada'nın alüminyum piyasalarındaki durumu hakkında endişeler artmaya başladı.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma

Petrol fiyatları, Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve OPEC üyelerinin fiyatları düşürme talimatları ile geriledi. Geçen hafta, Brent petrol varil fiyatı %2 azalışla kapandı.

Tarım Emtialarındaki Durum

Tarım emtialarında, Trump'ın tehditleri ve küresel iklim koşulları önemli rol oynadı. Kahve fiyatları, Brezilya ve Vietnam'daki kuraklık nedeniyle artış gösterirken, Trump'ın Kolombiya'ya %25 gümrük vergisi uygulama tehdidi, kahve fiyatlarını rekor seviyelere taşıyarak paniğe neden oldu. Kahve fiyatları geçen hafta %8,7 oranında arttı.

Son olarak, tüm bu gelişmelerle birlikte, emtia piyasalarında fiyatlar üzerinde önemli etkiler gözlemlendi ve yatırımcılar bu durumları dikkatle takip ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK Enflasyon Sepetini Güncelledi: Yeni Ürünler ve Değişken Ağırlıklar
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi
3
MÜSİAD'dan Sağlık Sektörü İçin 2025 Raporu Yayınlandı
4
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Hakim
5
Türkiye Limanlarında 2023'te 531,7 Milyon Ton Yük Elleçlendi
6
Yeni Küreselleşme Dönemi: Ticaret Politikaları ve Teknolojik Rekabetin Etkisi
7
Trump'tan Kanada ve Meksika'ya Yüzde 25 Gümrük Vergisi Planı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor