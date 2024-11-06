Trump'ın Zaferi Doları ve Bitcoin'i Yükseltti

Trump’ın Başkanlık Zaferi Sonrası Piyasalarda Dalgalanma

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçiminde kazandığını resmi olarak duyurmasıyla birlikte, piyasalarda önemli değişiklikler yaşandı. Bu zafer, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tahvil getirilerinin ve doların değerinin artmasına yol açarken, Bitcoin fiyatı da 75 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Dolar ve Tahvil Getirilerinde Yükseliş

Trump'ın destekçilerine yaptığı zafer konuşmasının ardından, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi 18 baz puan artarak %4,47 seviyesine yükseldi. Bu, son dört ayın en yüksek seviyesini temsil ediyor. Ayrıca, 2 yıllık hazine tahvili faizi de %4,31’e çıkmış durumda.

Analizlere göre, Trump’ın göç, vergi ve gümrük politikaları yatırımcılar tarafından olumsuz algılanarak tahviller üzerinde olumsuz bir etki oluşturdu.

Dolar Endeksi ve Avro ile Dolar Paritesi

Dolar endeksi ise %1,5 artarak 104,97’ye ulaştı. Bu, 2023 başından beri en büyük günlük artış olarak kaydedildi. Öte yandan, avro/dolar paritesi %1,7 değer kaybıyla 1,0744’e geriledi.

Kripto Paralar ve Madencilik Fiyatları

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı 75 bin 297 dolara çıkarak rekor tazelerken, Türkiye saatiyle 11.52 itibarıyla 73 bin 371 dolardan işlem görmekteydi.

Altın fiyatları ise %0,4 düşerek ons başına 2 bin 732 dolara geriledi. ABD başkanlık seçimleri sonrası güçlenen dolar, petrol ve bakır fiyatları üzerinde de belirleyici bir etki yarattı.

Petrol ve Bakır Fiyatlarındaki Düşüş

Brent petrolün varil fiyatı %2,5 düşüşle 73,64 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise %2,4 azalarak 70,23 dolara geriledi. Bakır fiyatlarında da %2,1'e ulaşan bir düşüş gözlemlendi ve fiyatı ton başına 9 bin 537 dolara düştü.

Analistler, güçlü doların, dolar cinsinden işlem gören emtiaları diğer para birimleri sahipleri için daha pahalı hale getirdiğini ve bu durumun da talebin azalmasına neden olduğunu belirtmektedir.

Tesla Hisselerinde Dikkat Çeken Yükseliş

Trump'ın zaferinin ardından Tesla'nın Frankfurt borsasında işlem gören hisseleri %14 üzerinde değer kazandı. Tesla'nın başında bulunan Elon Musk, seçim kampanyası sırasında Trump'ı desteklemişti.

Türk Lirasının Gücü

Son olarak, Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından Türk lirası, gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi olarak dikkat çekti.