Trump Kararnameyi İmzaladı: ABD-Japonya Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

ABD Başkanı Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı yürürlüğe koyan kararnamesini imzaladı; Japonya 550 milyar dolarlık yatırım ve geniş tarım ile sanayi alımları taahhüt etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 00:05
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmen yürürlüğe koyan kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, temmuz ayında duyurulan çerçeve anlaşmaya atıfta bulunuldu.

Kararnamenin temel hükümleri

Kararnamede, ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine %15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi. Ayrıca otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar gibi sektörlere özgü düzenlemelerin yer alacağı aktarıldı.

Anlaşmanın amaçları ve etkileri

Beyaz Saray metninde, bu düzenlemelerin Japonya ile olan ticaret açığının azaltılmasına ve ABD'nin genel ticaret pozisyonunun daha dengeli hale getirilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Japonya'nın taahhütleri

Kararnamede Japonya'nın, Amerikan imalat, havacılık, tarım, gıda, enerji, otomobil ve endüstriyel mal üreticilerine kilit sektörlerde pazar erişiminde "çığır açan" fırsatlar sunacağı ifade edildi. Buna ilişkin somut adımlar arasında şunlar yer alıyor:

- Japonya, ABD'den pirinç alımlarını %75 artıracak.

- Mısır, soya, gübre, biyoyakıt ve enerji ürünleri gibi tarım ve enerji ürünleri için yıllık $8 milyar tutarında ithalat taahhüdü verildi.

- Japonya, ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçları ek test olmadan satışa kabul edecek.

- Japonya, ABD'den ticari uçak ve savunma ekipmanı satın alacak.

Kararnamede ayrıca Japonya'nın ABD'ye $550 milyar tutarında yatırım yapmayı kabul ettiğine dikkat çekildi; bu yatırımların ABD hükümeti tarafından seçilecek projelerle ülkede istihdam ve üretim artışı sağlayacağı kaydedildi.

İzleme ve uygulanabilirlik

Beyaz Saray, ABD'nin Japonya'nın taahhütlerini yerine getirip getirmediğini izleyeceğini ve bu taahhütler yerine getirilmezse ek önlemlerin alınabileceğini belirtti.

Trump'ın değerlendirmesi

Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamada Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını söylemiş ve anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde nitelendirmişti.

