Trump: Madrid'de ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri 'Çok İyi' — TikTok ve 'Belli Bir' Şirkette Anlaşma

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:04
Trump, Madrid'deki ticaret toplantısını değerlendirerek gençlerin önem verdiği bir şirket konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin heyeti ile İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin "çok iyi" geçtiğini duyurdu. Açıklama, Trump'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşıldı.

Trump paylaşımında, "ABD ile Çin arasında Avrupa'da düzenlenen büyük ticaret toplantısı çok iyi geçti. Toplantı kısa süre içinde sona erecek. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmayı çok istedikleri 'belli bir' şirketle ilgili de bir anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar. Cuma günü Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğim. İlişkilerimiz çok güçlü olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, daha önce iki ülke heyetlerinin mayıs ayında Cenevre'de, haziran'da Londra'da ve temmuz'da Stockholm'de bir araya geldiğini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlık ettiği heyetlerin müzakerelerinin yeni turu dün Madrid'de başladı.

Toplantıda, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya uygulaması TikTok'un durumu da ele alındı.

