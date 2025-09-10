Trump'tan Fed'e çağrı: Faiz derhal 'büyük' düşürülsün

ABD Başkanı Trump, enflasyonun olmadığını savunarak Fed'den faizleri derhal 'büyük' ölçüde düşürmesini talep etti; ÜFE verileri beklentilerin altındaydı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:51
Trump'tan Fed'e çağrı: Faiz derhal 'büyük' düşürülsün

Trump'tan Fed'e çağrı: Faiz derhal 'büyük' düşürülsün

ÜFE verileri sonrası Trump, Powell'ı sert sözlerle eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyonun bulunmadığını belirterek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, bu değerlendirmeyi merkezî olarak kullandığı Truth Social hesap üzerinden paylaştı. Mesajında, Fed Başkanı Jerome Powell için "çok geç" lakabını kullandı ve Powell'ı sert şekilde eleştirdi.

Trump, paylaşımlarında "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." ifadelerine yer verdi ve faiz indiriminin aciliyeti üzerinde durdu.

Konuyla bağlantılı olarak, ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından Trump'ın enflasyon olmadığı görüşünü yineledi. Verilerde ÜFE, ağustosta aylık bazda %0,1 azaldı ve yıllık bazda %2,6 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti.

Trump’ın çağrısı, Fed’in para politikası duruşu ve ekonomik göstergeler çevresindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Girişimci Derya Utku'dan 'Sanal Garson' Uygulaması ile Yenilikçi Çözüm
2
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı
3
Ege'de Balıkçılar Sezona Bereketli Başladı — İzmir'de Tezgahlar Doldu
4
TOGG Münih'te: Euro NCAP 5 Yıldız, Almanya Açılımı ve T8X Hedefi
5
Gebrüder Weiss, Sienzi Lojistik'in Çoğunluk Hissesini Aldı
6
Bakan Bolat: Türk Müteahhitler Afrika'da 2 bin 39 Proje Tamamladı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek