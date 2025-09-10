Trump'tan Fed'e çağrı: Faiz derhal 'büyük' düşürülsün

ÜFE verileri sonrası Trump, Powell'ı sert sözlerle eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyonun bulunmadığını belirterek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, bu değerlendirmeyi merkezî olarak kullandığı Truth Social hesap üzerinden paylaştı. Mesajında, Fed Başkanı Jerome Powell için "çok geç" lakabını kullandı ve Powell'ı sert şekilde eleştirdi.

Trump, paylaşımlarında "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." ifadelerine yer verdi ve faiz indiriminin aciliyeti üzerinde durdu.

Konuyla bağlantılı olarak, ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından Trump'ın enflasyon olmadığı görüşünü yineledi. Verilerde ÜFE, ağustosta aylık bazda %0,1 azaldı ve yıllık bazda %2,6 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti.

Trump’ın çağrısı, Fed’in para politikası duruşu ve ekonomik göstergeler çevresindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.