Trump'tan Fed'e 'Faizleri Hemen İndirin' Çağrısı

Başkan Trump, Jerome Powell'a yönelik eleştirisini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini belirtti.

Trump, bu çağrısını merkezî olarak kullandığı Truth Social hesabından paylaştı. Fed Başkanı Jerome Powell için taktığı "Çok geç" lakabını anımsatan Trump, faiz indirimi talebini yineledi ve şunları yazdı: 'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak ve iki gün sürecek. Komite kararları çarşamba günü açıklanacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakıldığını gösteriyor.

Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.