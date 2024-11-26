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Trump'tan Gümrük Vergisi Tehdidi: Küresel Ticaret Gerilimleri Tırmanıyor

Donald Trump, Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle küresel ticaret gerilimlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:08
Trump'tan Gümrük Vergisi Tehdidi: Küresel Ticaret Gerilimleri Tırmanıyor

Trump'ın Gümrük Vergisi Tehditleri Küresel Ticaret İlişkilerini Sarsıyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Çin, Meksika ve Kanada'ya uygulayacağı yeni gümrük vergisi tehdidiyle küresel ticaret gerilimlerini yeniden alevlendirdi. Trump, flaş açıklamalarında sınır güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için gereken önlemleri alacağını belirtti.

Fentanil ve Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere %25'lik tarife uygulamayı planladığını açıkladı. Açıklamasında, "Bu tarife, fentanil başta olmak üzere tüm uyuşturucuların ülkemize girişini durdurana kadar yürürlükte kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Çin'e Ek Tarife Uygulama Planı

Trump ayrıca, Çin menşeli ürünlere de %10 ilave tarife uygulanacağını belirtti. "Çin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede söz verirken eyleme geçmedi. Bu sebeple, ABD'ye gelen tüm ürünlerde ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.

Çin'den Tepki

Trump'ın açıklamalarına Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu tepki gösterdi. Liu, "Bir ticaret ya da gümrük vergisi savaşını kimse kazanamaz. İşbirliğimiz her iki taraf için de faydalıdır" diye konuştu.

Ekonomik Etkiler ve Ticarî Çatışma

Ekonomistler, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin mevcut ticaret gerilimlerini derinleştireceğini ve karşı misillemeleri tetikleyebileceğini savunuyor. Ayrıca, bu politikaların ABD'deki fiyatların artmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Otomotiv ve Gıda Sektörleri Üzerindeki Etkisi

Trump'ın planladığı gümrük tarifeleri, otomotiv ve gıda sektörlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Uzmanlar, bu sektörlerin ABD ve komşuları arasında sıkı bir işbirliği olduğunu vurguladı.

Almanya ve Avrupa Ülkeleri Üzerindeki Baskı

Trump'ın, Avrupa Birliği'nden ithalat üzerinde %10 ya da %20 gümrük vergisi uygulama niyeti, Alman ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Özellikle Meksika üzerinden üretilen otomobillerde daha yüksek vergilerin uygulanması, bu istihdam alanını tehdit edebilir.

Sonuç olarak, Trump'ın ticaret politikalarının gümrük savaşlarını tetikleyebilir ve bu durum küresel ekonomide belirsizliklere yol açabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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