Trump'tan Venezuela'ya Tarife Darbesi: Yüzde 25 Artış Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan 2023 itibarıyla %25 tarife uygulanacağını açıkladı. Trump, bu kararın ardındaki gerekçeleri ise Truth Social hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Trump, Venezuela'nın ABD'ye gizlice on binlerce suçlu gönderdiğini öne sürerken, buna bağlı olarak "ikincil tarife" uygulanacağını belirtti. Başkan, Venezuela’nın ABD’ye gönderdiği çeteler arasında yabancı terör örgütü olarak tanımlanan Tren de Aragua grubunun da bulunduğunu ifade etti.

Venezuela’nın ABD ve özgürlüklere karşı düşmanca bir tavır sergilediğini vurgulayan Trump, "Bu nedenle, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD’ye yaptığı ticari işlemlerde %25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak" dedi.

Yüzde 25 tarifelerin 2 Nisan 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyleyen Trump, bu durumun uluslararası ticarette geniş yankılar uyandıracağını kaydetti.