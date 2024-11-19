Trump, Ulaştırma Bakanlığına Sean Duffy'yi Aday Gösterdi

Trump, Ulaştırma Bakanlığı İçin Sean Duffy'yi Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanlığı'na eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönemde oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarına devam eden Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulundu. Trump, "Wisconsin eyaletinin eski Kongre üyesi Sean Duffy'nin Ulaştırma Bakanı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Duffy'nin kariyerine Wisconsin Bölge Savcısı olarak başladığını ve daha sonra Wisconsin'in 7. Kongre Bölgesi'nden ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildiğini belirten Trump, Duffy'nin Kongre'deki başarılı çalışmalarına da dikkat çekti.

Trump, "Duffy, Amerika'nın otoyollarını, tünellerini, köprülerini ve havaalanlarını yeniden inşa ederken mükemmellik, yeterlilik, rekabetçilik ve güzelliğe öncelik verecek. Limanlarımızın ve barajlarımızın ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmadan ekonomimize hizmet etmesini sağlayacak ve pilotlar ile hava trafik kontrolörleri için 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı' ortadan kaldırarak gökyüzümüzü tekrar güvenli hale getirecek" değerlendirmesini yaptı.

Trump, Duffy'nin Fox News yıldızı Rachel Campos-Duffy'nin eşi ve dokuz çocuk babası olduğunu belirterek, ailelerin güvenli ve gönül rahatlığıyla seyahat edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Trump, Duffy'nin deneyimini ve Kongre'de uzun yıllar boyunca kurduğu ilişkileri, ABD'nin altyapısını korumak ve yeniden inşa etmek ile "seyahatin altın çağını başlatma" misyonunu gerçekleştirmede kullanacağını, güvenlik, verimlilik ve yeniliğe odaklanacağını kaydetti. Trump, Duffy'nin tüm Amerikalılar için seyahat deneyimini büyük ölçüde iyileştireceğine inandığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.