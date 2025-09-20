Trump Yönetimi: H-1B Başvuru Ücreti 100 Bin Dolar, "Altın Kart" ile Oturma İzni 1 Milyon

Trump yönetimi H-1B ücretini 100 bin dolara yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin çalışması için tasarlanan "H-1B" vize programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100.000 dolar olarak belirlenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde Trump, ülkenin "harika" işçilere ihtiyacı olduğunu ve bu programın bunu sağladığını söyledi. "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek," dedi.

Programda suistimal iddiası ve hedeflenen değişiklikler

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının başlangıç amacının ABD'ye yüksek vasıflı işçi çekmek olduğu, ancak son yıllarda programın kötüye kullanıldığı belirtildi. Kararnamede bunun ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekildi.

Buna bağlı olarak, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin ülkeye gelmesini sağlamak amacıyla H-1B başvurularından 100.000 dolar ücret alınacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yeni yıllık ücretin 100.000 dolar olacağını ifade etti ve büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini savundu. Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın," diye konuştu.

"Altın Kart" programı: Oturma izni karşılığında ödeme

Trump, ayrıca yabancıların ödeme yaparak ABD'de oturma izni almasına imkan veren "Altın Kart" programına ilişkin kararnameyi de imzaladı. Kararnamede elde edilecek gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağı belirtildi.

Lutnick, programa ilişkin olarak artık yalnızca en "üst düzeydeki olağanüstü" kişilerin kabul edileceğini belirtti: "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak." Lutnick, programın ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacağını öngördü.

Beyaz Saray kararına göre, "Altın Kart" almak isteyen kişiler başvuru için 1.000.000 dolar ödeyecek; bir şirket sponsorluğunda başvuru yapılması durumunda ise bu tutar 2.000.000 dolar olacak. Bu ödemeler başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınmasını sağlayacak ve bireylere ABD'de ikamet etme hakkı kazandıracak.