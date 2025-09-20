Trump Yönetimi: H-1B Başvuru Ücreti 100 Bin Dolar, "Altın Kart" ile Oturma İzni 1 Milyon

Trump yönetimi H-1B vize başvuru ücretini 100 bin dolara yükseltti; "Altın Kart" ile oturma izni 1 milyon dolar, sponsorlu başvuru için 2 milyon dolar talep edilecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 02:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 02:48
Trump Yönetimi: H-1B Başvuru Ücreti 100 Bin Dolar, "Altın Kart" ile Oturma İzni 1 Milyon

Trump yönetimi H-1B ücretini 100 bin dolara yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin çalışması için tasarlanan "H-1B" vize programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100.000 dolar olarak belirlenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde Trump, ülkenin "harika" işçilere ihtiyacı olduğunu ve bu programın bunu sağladığını söyledi. "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek," dedi.

Programda suistimal iddiası ve hedeflenen değişiklikler

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının başlangıç amacının ABD'ye yüksek vasıflı işçi çekmek olduğu, ancak son yıllarda programın kötüye kullanıldığı belirtildi. Kararnamede bunun ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekildi.

Buna bağlı olarak, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin ülkeye gelmesini sağlamak amacıyla H-1B başvurularından 100.000 dolar ücret alınacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yeni yıllık ücretin 100.000 dolar olacağını ifade etti ve büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini savundu. Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın," diye konuştu.

"Altın Kart" programı: Oturma izni karşılığında ödeme

Trump, ayrıca yabancıların ödeme yaparak ABD'de oturma izni almasına imkan veren "Altın Kart" programına ilişkin kararnameyi de imzaladı. Kararnamede elde edilecek gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağı belirtildi.

Lutnick, programa ilişkin olarak artık yalnızca en "üst düzeydeki olağanüstü" kişilerin kabul edileceğini belirtti: "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak." Lutnick, programın ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacağını öngördü.

Beyaz Saray kararına göre, "Altın Kart" almak isteyen kişiler başvuru için 1.000.000 dolar ödeyecek; bir şirket sponsorluğunda başvuru yapılması durumunda ise bu tutar 2.000.000 dolar olacak. Bu ödemeler başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınmasını sağlayacak ve bireylere ABD'de ikamet etme hakkı kazandıracak.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu
2
TCMB, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin Faaliyet İznini İptal Etti
3
ASO Toplantısında Sanayicilerin Finansmana Erişimi Ele Alındı
4
Trump Yönetimi: H-1B Başvuru Ücreti 100 Bin Dolar, "Altın Kart" ile Oturma İzni 1 Milyon
5
Fitch, İtalya'nın kredi notunu 'BBB+'ya yükseltti
6
BIST 100 günü %2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı
7
SEC, Trump'ın Çağrısı Üzerine 6 Aylık Finansal Raporlama Kural Değişikliğini Değerlendiriyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek