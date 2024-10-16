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Trump, Yüksek Tarifelerin ABD Üretiminde Etkisi Üzerine Yorumda Bulundu

Donald Trump, yüksek tarifelerin ABD'de üretimi artıracağını savundu ve dolarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 01:20
Trump, Yüksek Tarifelerin ABD Üretiminde Etkisi Üzerine Yorumda Bulundu

Trump'ın Tarife Açıklamaları

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, yüksek tarifelerin ülkede üretimi teşvik edeceğini savundu. Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait ile Chicago Ekonomi Kulübü'nde gerçekleştirdiği röportajda bu konu üzerinde durdu.

Şirketleri ABD'ye Geri Getirmek

Trump, büyümeyi desteklediklerini ve şirketlerin Amerika'ya geri dönüşü için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Üretim yapacak şirketlere daha düşük vergi uygulamayı vaat eden Trump, bu şirketlerin güçlü tarifelerle korunacağını ifade etti.

Tarife Kavramının Önemi

Trump, "Bana göre sözlükteki en güzel kelime tarife ve benim en sevdiğim kelime" diyerek tarifelerin önemine dikkat çekti. Yüksek tarifelerin, şirketleri Amerika'ya çekmenin bir yolu olduğunu vurguladı: "Tarife ne kadar yüksekse, şirketlerin ABD'de fabrika kurma olasılığı o kadar artar. Böylece tarife ödemek zorunda kalmazlar."

Doların Rezerv Statüsü

Trump, doların rezerv para statüsünün korunmasının önemine değinerek, bu durumu önemsemeyen ülkelere tarife uygulayacağını açıkladı.

Fed Başkanının Rolü Hakkında Eleştiriler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görevine dair sorulara yanıt veren Trump, Powell'ı küçümseyici bir dille eleştirdi. Trump, "Bence hükümetteki en iyi iş. Ayda bir ofise geliyorsun ve 'Hadi yazı tura atalım.' diyorsun" şeklinde konuştu.

Federal Rezerv'in kararlarında başkanın söz hakkı olması gerektiğini yineleyen Trump, "Bence çok iyi ve sağduyulu bir başkansanız, en azından onunla konuşabilmelisiniz" dedi.

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