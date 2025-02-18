TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yenilikçi Finansmanla Yol Alıyor

TSKB Sürdürülebilir Finansman Alanında İnovasyon Peşinde

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın sürdürülebilir finansman alanındaki başarılarını vurgulayarak, "Ayrıca, Corporate Knights'ın hazırladığı 2025 Global 100 Listesi'ne Türkiye'den giren tek banka olarak, sürdürülebilirlik alanındaki performansımızla dünya genelinde öncü bankalar arasında yer aldık." şeklinde konuştu.

75. Yıl Dönümü ve Hedefler

TSKB, 75. kuruluş yılı münasebetiyle İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, geçmişte gerçekleştirdiği faaliyetleri ve 2024 ile 2025 hedeflerini paylaşarak, Türkiye’nin çok yönlü kalkınmasına katkıda bulunduklarını belirtti. Bilgiç, 1950'den bu yana ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel değer üreterek büyüdüklerini ifade etti.

Kredilerde Önemli Artışlar

Bilgiç, TSKB'nin geçtiğimiz yıl boyunca %30,7 artış göstererek 231,3 milyar lira olarak gerçekleşen aktif büyüklüğü ve %11,6 artışla 166,4 milyar lira olan kredi tutarına dikkat çekti. Banka, 1,8 milyar dolar uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirmiş ve çeşitli kalkınma alanlarına kesintisiz destek vermiştir.

Yenilenebilir Enerji Desteği ve SKA Finansmanı

TSKB, bugüne kadar finansmanını üstlendiği 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık %15'ini oluşturduğunu belirtti. Bilgiç, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam portföylerindeki oranını %92'ye çıkardıklarını kaydetti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Yeni Fonlar

Geçen yıl Dünya Bankası ile imzaladığı 155 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi ile kurduğu Türkiye Yeşil Fonu'na da dikkat çeken Bilgiç, "Bu fon aracılığıyla firmalara azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Eğitim ve Kadın İstihdamına Yatırım

Murat Bilgiç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde eğitimi destekleme amacıyla başlatılan "11 İlde 11 Kütüphane" projesinde 2 yıl içinde 9 kütüphane açtıklarını duyurdu. Ayrıca, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği ile yürütülen "Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu" çerçevesinde 107 genç müzisyene destek sağladıklarını aktardı.

Yeni Projelerle Sürekli Gelişim

TSKB'nin 75. yılında, eğitim ve kadınların ekonomiye katılımına destek vermek amacıyla "TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı" projesini hayata geçirdiğinin altını çizen Bilgiç, 2025 yılı boyunca yeni ana sınıfları açarak nitelikli eğitime katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.