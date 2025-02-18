TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yenilikçi Finansmanla Yol Alıyor

TSKB, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik önemli adımlar atarak 2025 Global 100 Listesi'ne girdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:22
TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yenilikçi Finansmanla Yol Alıyor

TSKB Sürdürülebilir Finansman Alanında İnovasyon Peşinde

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın sürdürülebilir finansman alanındaki başarılarını vurgulayarak, "Ayrıca, Corporate Knights'ın hazırladığı 2025 Global 100 Listesi'ne Türkiye'den giren tek banka olarak, sürdürülebilirlik alanındaki performansımızla dünya genelinde öncü bankalar arasında yer aldık." şeklinde konuştu.

75. Yıl Dönümü ve Hedefler

TSKB, 75. kuruluş yılı münasebetiyle İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, geçmişte gerçekleştirdiği faaliyetleri ve 2024 ile 2025 hedeflerini paylaşarak, Türkiye’nin çok yönlü kalkınmasına katkıda bulunduklarını belirtti. Bilgiç, 1950'den bu yana ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel değer üreterek büyüdüklerini ifade etti.

Kredilerde Önemli Artışlar

Bilgiç, TSKB'nin geçtiğimiz yıl boyunca %30,7 artış göstererek 231,3 milyar lira olarak gerçekleşen aktif büyüklüğü ve %11,6 artışla 166,4 milyar lira olan kredi tutarına dikkat çekti. Banka, 1,8 milyar dolar uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirmiş ve çeşitli kalkınma alanlarına kesintisiz destek vermiştir.

Yenilenebilir Enerji Desteği ve SKA Finansmanı

TSKB, bugüne kadar finansmanını üstlendiği 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık %15'ini oluşturduğunu belirtti. Bilgiç, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam portföylerindeki oranını %92'ye çıkardıklarını kaydetti.

Uluslararası İşbirlikleri ve Yeni Fonlar

Geçen yıl Dünya Bankası ile imzaladığı 155 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi ile kurduğu Türkiye Yeşil Fonu'na da dikkat çeken Bilgiç, "Bu fon aracılığıyla firmalara azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Eğitim ve Kadın İstihdamına Yatırım

Murat Bilgiç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde eğitimi destekleme amacıyla başlatılan "11 İlde 11 Kütüphane" projesinde 2 yıl içinde 9 kütüphane açtıklarını duyurdu. Ayrıca, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği ile yürütülen "Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu" çerçevesinde 107 genç müzisyene destek sağladıklarını aktardı.

Yeni Projelerle Sürekli Gelişim

TSKB'nin 75. yılında, eğitim ve kadınların ekonomiye katılımına destek vermek amacıyla "TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı" projesini hayata geçirdiğinin altını çizen Bilgiç, 2025 yılı boyunca yeni ana sınıfları açarak nitelikli eğitime katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TKBB ve Meezan Bank'tan İslami Finans İçin Stratejik Ortaklık
2
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 490 Bin Liraya Çıktı
3
TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yenilikçi Finansmanla Yol Alıyor
4
Yılda bir gelen sıfır araç kampanyası! Renault Megane'da ağızları açık bırakan fiyat
5
Hazine İki İhalede 69,2 Milyar Lira Borçlandı
6
Türkiye ve İtalya, Yüksek Teknolojide Yatırım Ortaklığı Geliştiriyor
7
ASKON Başkanı Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Mühendislik Öğrencilerine Çağrıda Bulundu

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık