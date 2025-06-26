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TTB Başkanı Eyyüp Ergan: Fındık Üretimini Artırmalıyız

TTB Başkanı Eyyüp Ergan, fındık üretiminin artırılması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:01
TTB Başkanı Eyyüp Ergan: Fındık Üretimini Artırmalıyız

Fındık Üretiminde Yeni Hedefler

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir artış hedeflediklerini belirtti. Ergan, dünya fındık tüketiminin 10 yıl önce 900 bin ton iken, bugün 1 milyon 200 bin tona ulaştığını ifade ederek, 'Ne kadar üretirsek, bunun satılacağına inanıyoruz.' dedi.

Trabzon'un Önemi

TTB’nin 99. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte konuşan Ergan, Trabzon’un fındık üretimindeki rolüne dikkat çekti. Türkiye'de toplamda 740 bin hektar alanda fındık üretildiğini belirten Ergan, 'Üretimimizde yüzde 9 payı olan Trabzon, geçmişte fındığın yüzde 40'ını ihraç ediyordu. Bugün bu oran %30 civarında ama hedefimiz bunu yeniden %40 seviyelerine çıkarmak.' şeklinde konuştu.

Üretim Potansiyeli ve Gelir Beklentileri

Ülkede 600 ila 800 bin ton arasında fındık üretildiğini dile getiren Ergan, 'Bu, dekarda ortalama 100 kilograma tekabül ediyor. Coğrafyamız, fındık üretimine en uygun alan. Eğer dekarda 200-250 kilogram üretim yaparsak, Türkiye'deki fındık üretimi 1 milyon 500 bin ton civarlarına ulaşabilir. Bu durumda en az 4 milyar dolar gelir elde ederiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Fındık İhracatı ve Tanıtım Çalışmaları

Fındığın tanıtımı ve ihracatının artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Ergan, her yıl Dünya Fındık Haftası etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Bu yıl fındık ihracatından 3 milyar doların üzerinde gelir beklediklerini vurguladı. Ayrıca, çay, süt ve süt ürünlerinde de üretim ve ihracatı artırma hedefleri olduğunu kaydetti.

Etkinlik, Ortahisar ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programla son buldu ve TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, TTB'nin faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan (sağda), TTB'nin 99. kuruluş yıl...

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan (sağda), TTB'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelerek açıklamada bulundu. Ergan'a, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer (solda) de eşlik etti.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan (sağda), TTB'nin 99. kuruluş yıl...

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan (sağda), TTB'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelerek açıklamada bulundu. Ergan'a, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer (solda) de eşlik etti.

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