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TÜBİTAK 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Başladı

Bakan Kacır, Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen TÜBİTAK'ın gökyüzü gözlem etkinliğinde Türkiye'nin uzay hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:12
TÜBİTAK 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Başladı

TÜBİTAK 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu. Kacır, etkinliğin Milli Uzay Programı çerçevesinde Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini güçlendireceğini belirtti.

Etkinlik Detayları

Bakan Kacır, etkinliğin bu yıl geniş katılımla düzenlendiğini ifade ederek, 81 ilden 14 bin 506 başvuru aldıklarını ve bu yıl Kirazlıyayla'nın gökyüzü gözlemleri için seçildiğini aktardı. Ayrıca, Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu günlerde özel teleskoplarla gözlemler yapılacak.

Gençlerin Geleceği

Kacır, gençler için önemli bir fırsat sunduklarını ifade ederek, astronotların deneyimlerini paylaşmak üzere katılımcılarla bir araya geleceğini kaydetti. Bu tür etkinliklerin bilim ve teknoloji alanındaki ilginin artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Uzay Programındaki İlerlemeler

22 yıllık süreçte Türkiye'nin uzay bilimleri alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Kacır, İMECE uydusunun ve TÜRKSAT 6A'nın geliştirilmesiyle birlikte ülkenin uzayda güçlü bir konumda olduğunun altını çizdi.

Gelecek Hedefleri

Kacır, Türkiye’nin uzay programında kararlılıkla ilerleyeceğini ve gençlerin bu süreçte yer almasının önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda, yapılacak işbirlikleriyle Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç da etkinliğin bilimsel önemine değindi. Gelecek teknoloji yıldızlarının bu gibi etkinliklerle yetişeceğini ve uzay alanında farkındalığın artırılacağını ifade ettiler.

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