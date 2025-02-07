DOLAR
35,98 -0,17%
EURO
37,36 0,08%
ALTIN
3.315,05 -0,62%
BITCOIN
3.520.544,66 -1,16%

TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak

TÜBİTAK, 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ni 8 Şubat'ta Antalya'da gerçekleştirecek. Başarılı öğrencilere madalyaları takdim edilecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:53
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak

TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Düzenleniyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 32. Bilim Olimpiyatları'nın ödül töreni, 8 Şubat 2025 tarihinde Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Törende Kimler Yer Alacak?

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, törende Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da katılacak. Ödül töreninde, 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve plaket takdim edilecek.

Bilim Olimpiyatlarının Aşamaları

TÜBİTAK, her yıl düzenlediği bilim olimpiyatlarının birinci aşamasını 18 Mayıs 2024 tarihinde 81 il merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Bu sınava toplamda 14.188 öğrenci başvurdu ve 515 öğrenci ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı.

İkinci aşama sınavı, 14-20 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Bu sınavın ardından 35 altın, 77 gümüş ve 113 bronz madalya olmak üzere toplam 225 öğrenci madalya almaya hak kazandı.

Madalya kazananlar arasında 197 erkek ve 28 kız öğrenci bulunurken, olimpiyat komitelerince eğitim almaları uygun görülen 22 öğrenci ile birlikte toplam 247 öğrenci, 25 Ocak-8 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Kış Okulu'na katılacak ve uluslararası ile bölgesel olimpiyatlara hazırlanacak.

Ödül Töreninde Başarılar Kutlanacak

Bu yıl 32. kez düzenlenecek ödül töreninde, bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrenciler, emeklerinin karşılığını alacak ve ödüllerine kavuşacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'nın İhracatında 2024'te Düşüş Devam Ediyor
2
TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı
3
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açılışta Yükseldi
4
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!
5
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar
7
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Altınla 20 Milyar Dolar Rezerv Artışı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!