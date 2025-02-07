TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak

TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Düzenleniyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 32. Bilim Olimpiyatları'nın ödül töreni, 8 Şubat 2025 tarihinde Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Törende Kimler Yer Alacak?

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, törende Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da katılacak. Ödül töreninde, 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve plaket takdim edilecek.

Bilim Olimpiyatlarının Aşamaları

TÜBİTAK, her yıl düzenlediği bilim olimpiyatlarının birinci aşamasını 18 Mayıs 2024 tarihinde 81 il merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Bu sınava toplamda 14.188 öğrenci başvurdu ve 515 öğrenci ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı.

İkinci aşama sınavı, 14-20 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Bu sınavın ardından 35 altın, 77 gümüş ve 113 bronz madalya olmak üzere toplam 225 öğrenci madalya almaya hak kazandı.

Madalya kazananlar arasında 197 erkek ve 28 kız öğrenci bulunurken, olimpiyat komitelerince eğitim almaları uygun görülen 22 öğrenci ile birlikte toplam 247 öğrenci, 25 Ocak-8 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Kış Okulu'na katılacak ve uluslararası ile bölgesel olimpiyatlara hazırlanacak.

Ödül Töreninde Başarılar Kutlanacak

Bu yıl 32. kez düzenlenecek ödül töreninde, bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrenciler, emeklerinin karşılığını alacak ve ödüllerine kavuşacaklar.