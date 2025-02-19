TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı 2025 İlk Çağrısı Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında 2025 yılı ilk çağrısının açıldığını duyurdu. Girişimcilerin iş fikirlerinin 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabileceğini belirtti.

Destekleme ve Yatırımlar

Kacır, yaptığı paylaşımda desteklenecek projelerin ticarileşme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "TÜBİTAK BiGG Fonu ile %3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım aktaracağız" ifadesini kullandı. Bu sayede, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmeye devam edeceklerini ekledi.

Bakan Kacır, genç girişimcilerin hayallerine ulaşmalarına destek olmanın yanı sıra, ülkenin geleceğini inşa etme yolunda önemli adımlar attıklarını sözlerine ekledi.