TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da 30 Ağustos Coşkusu

Konaklı Kayak Merkezi'nde binlerce katılımcı ile Zafer Korteji

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna sahne oldu.

Etkinlik alanında sergilenen 100 metrelik dev Türk bayrağıyla oluşturulan Zafer Korteji, binlerce kişinin katılımıyla büyük ilgi topladı.

Program, yürüyüşe katılanların hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumasıyla sona erdi ve duygusal anlar yaşandı.

Yarın tamamlanacak programda, 39 rehber ve 84 astronomun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı görev alıyor. Bugün halk günü ilan edilmesi nedeniyle meraklılar gökyüzünü izleme imkânı buldu.

Türkiye’nin en geniş katılımlı gökyüzü gözlem etkinliği olma özelliğini taşıyan organizasyon, bilimsel içeriği ve kültürel zenginliğiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor ve genç nesillere ilham veriyor.