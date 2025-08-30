DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da 30 Ağustos Coşkusu

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ve 100 metrelik Zafer Kortejiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:58
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da 30 Ağustos Coşkusu

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da 30 Ağustos Coşkusu

Konaklı Kayak Merkezi'nde binlerce katılımcı ile Zafer Korteji

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna sahne oldu.

Etkinlik alanında sergilenen 100 metrelik dev Türk bayrağıyla oluşturulan Zafer Korteji, binlerce kişinin katılımıyla büyük ilgi topladı.

Program, yürüyüşe katılanların hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumasıyla sona erdi ve duygusal anlar yaşandı.

Yarın tamamlanacak programda, 39 rehber ve 84 astronomun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı görev alıyor. Bugün halk günü ilan edilmesi nedeniyle meraklılar gökyüzünü izleme imkânı buldu.

Türkiye’nin en geniş katılımlı gökyüzü gözlem etkinliği olma özelliğini taşıyan organizasyon, bilimsel içeriği ve kültürel zenginliğiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor ve genç nesillere ilham veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da 30 Ağustos Coşkusu
2
Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı tanıtıldı — 11-14 Eylül, 300 stant
3
Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 637 lira 32 kuruş
4
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 400 lira
5
OGM Heyeti ULAK Haberleşme'yi Ziyaret Etti — ULAK SD-WAN 1499 Sahada
6
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos Coşkusu: Çocuklardan Yoğun İlgi
7
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Uzun Kuyruklar: Vatandaşlar Gemilere Akın Etti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta