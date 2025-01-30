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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Karadeniz Küçükbaş Hayvancılıkla Da Anılmalı

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Karadeniz'deki besicilerle yaptığı toplantıda küçükbaş hayvancılığın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:59
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Karadeniz Küçükbaş Hayvancılıkla Da Anılmalı

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Karadeniz'deki besicilerle bir araya geldi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Trabzon'da düzenlenen toplantıda Karadeniz bölgesindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanlarıyla bir araya geldi. Akçaabat ilçesindeki bir otelde gerçekleşen toplantıda Çelik, istişare toplantılarıyla sahada yaşanan sorun ve sıkıntıları tespit ettiklerini söyledi.

Küçükbaş Hayvancılığın Önemi

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin tarımın her alanında emeklerinin olduğunu dile getirerek, "Küçükbaş varsa tarım vardır, küçükbaş varsa gıda vardır. Dolayısıyla 85 milyon nüfusumuzun gıdasını ve gıda güvenliğini sağlamak üzere her bölgeye bu görev düşmektedir." ifadesinde bulundu.

Karadeniz'in Potansiyeli

Karadeniz'deki çiftçilere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Çelik, "Karadeniz denildiği zaman coğrafyası, meraları, yaylaları, otlak alanlarıyla zengin bir kaynağa sahip bölge. Karadeniz sadece çay ve fındıkla anılmamalıdır. Bu ülkenin ekonomisine katma değer sağlayacak, 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesini sağlayacak en önemli üretim alanlarından biridir." dedi. Çelik, üretim seferberliği kapsamında küçükbaş hayvancılığın gelişiminin önemine dikkat çekti.

Üreticilerin Desteklenmesi Gerekiyor

Tarımsal üretimde her ürünün desteklenmesi gerektiğini dile getiren TÜDKİYEB Başkanı, 2 milyon çiftçinin varlığını hatırlatarak, "Bizim çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeği gözardı edilmeden verilecek her türlü desteğin sadece 1-2 milyon insana değil 85 milyona yansıdığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Tüketiciye Uygun Fiyat

Çelik, üretimin artmasıyla birlikte tüketicinin de uygun fiyata istediği gıdayı alabileceğini ifade etti ve "Dolayısıyla üretimin artırılması için bizler, çiftçiler ve yetiştiriciler olarak topyekun vazifemizi yapmamız lazım." dedi.

Toplantıda, bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorunları ve talepleri görüşüldü.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Trabzon'da düzenlenen toplantıda Karadeniz bölgesindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi. Çelik, toplantıda bir konuşma yaptı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Trabzon'da düzenlenen toplantıda Karadeniz bölgesindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi. Çelik, toplantıda bir konuşma yaptı.

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