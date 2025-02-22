TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleşti

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Çanakkale'de düzenlenen toplantıda yetiştiricilerin taleplerini dinledi ve tarıma önem verdiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:40
TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleşti

TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı için Çanakkale'de bir araya geldi. Çelik, düzenledikleri bu toplantılarda, yetiştiricilerin taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Tarım ve Hayvancılık İçin Kararlıyız

Çelik, Çanakkale'deki bir otelde yapılan toplantıya katılım gösteren birlik başkanları ile görüşerek, “Bugün tarımın ve hayvancılığın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

TÜDKİYEB olarak Türkiye’nin dört bir yanında bulunduklarını belirten Çelik, “Türkiye'deki 85 milyon insanın gıda güvencesini sağlama noktasında çok önemli bir misyon üstlendik.” şeklinde konuştu.

Bölgesel Toplantıların Önemi

Gerçekleştirilen toplantının altıncısını gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Çelik, “Ben burada çok güzel bir tabloyla karşılaştım. Bölgedeki soğuk havaya rağmen Trakya’dan birlik başkanlarımızın bu toplantıya katılımları ve duyarlılıkları bizleri çok mutlu etti.” dedi.

Çelik, toplantılarda yetiştiricilerin ayağına giderek sorunları yerinde dinlemeye özen gösterdiklerini belirtti. “Biz asıl fikir aktörlerinin sahada olduğunu biliyoruz. Bugün tarımın ve hayvancılığın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hayvancılığın Geleceği İçin Çalışmalıyız

Hayvancılığın gelişmesi için ara vermeden çalışmanın önemine dikkat çeken Çelik, “Bunun için ya tarlaya gideceksin, ya ağıla gideceksin, ya ahıra gideceksin.” dedi ve yetiştiricilerle bir arada olmanın önemini vurguladı. “Onların varsa sorunlarını dinlemek ve çözüm noktasında çare aramaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

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