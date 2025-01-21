TÜİK, 2023 Sanayi ve Hizmet Yatırımları Verilerini 23 Ocak'ta Açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına dair sanayi ve hizmet yatırım harcamaları verilerini içeren "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları, 2023" isimli haber bültenini 23 Ocak'ta saat 10.00'da yayımlayacağını duyurdu.

TÜİK’in internet sitesinde yapılan açıklamada, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması (YSHİ) kapsamındaki yatırım harcamaları istatistiklerinin, girişimlerin idari kayıtları ve anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak hesaplandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu çalışmanın 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığına işaret edilerek, yatırım harcamalarıyla ilgili önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.