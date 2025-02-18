TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İstihdam Artışı ve Sektörel Dağılım

TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün dördüncü çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış veriler ışığında, istihdam edilenlerin sayısı 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiye ulaştı.

İstihdam Oranı ve Kadın-Erkek Dağılımı

İstihdam oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67, kadınlarda ise yüzde 32,5 seviyesinde gerçekleşti.

İş Gücüne Katılma Oranı ve Sektörel Değişim

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 54,2 olarak tespit edildi. Erkeklerde bu oran yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi ve inşaat sektöründe 9 bin kişi artış gösterdi. Ancak hizmet sektöründe 36 bin kişi işten ayrıldı. İstihdam edilenlerin dağılımı şöyle oluştu: Tarım 14,8%, sanayi 20,8%, inşaat 6,6% ve hizmet sektörü %57,8.

Çalışma Süreleri ve İş Gücü Durumu

İstihdam edilenlerin mevsim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı %28 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ise %18,5; potansiyel iş gücü ve işsizlerin oranı ise %19,3 olarak tahmin edildi.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şu şekildedir: