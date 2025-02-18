TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İstihdam Artışı ve Sektörel Dağılım

TÜİK, Ekim-Aralık 2024 dönemi iş gücü istatistiklerini yayımladı. İstihdamda artış ve sektörel değişimler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:31
TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İstihdam Artışı ve Sektörel Dağılım

TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün dördüncü çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış veriler ışığında, istihdam edilenlerin sayısı 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiye ulaştı.

İstihdam Oranı ve Kadın-Erkek Dağılımı

İstihdam oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67, kadınlarda ise yüzde 32,5 seviyesinde gerçekleşti.

İş Gücüne Katılma Oranı ve Sektörel Değişim

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 54,2 olarak tespit edildi. Erkeklerde bu oran yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi ve inşaat sektöründe 9 bin kişi artış gösterdi. Ancak hizmet sektöründe 36 bin kişi işten ayrıldı. İstihdam edilenlerin dağılımı şöyle oluştu: Tarım 14,8%, sanayi 20,8%, inşaat 6,6% ve hizmet sektörü %57,8.

Çalışma Süreleri ve İş Gücü Durumu

İstihdam edilenlerin mevsim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı %28 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ise %18,5; potansiyel iş gücü ve işsizlerin oranı ise %19,3 olarak tahmin edildi.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şu şekildedir:

  • Nüfus (bin kişi): 66.088
  • İş gücü (bin kişi): 35.835
  • İstihdam (bin kişi): 32.755
  • İşsiz (bin kişi): 3.080
  • İş gücüne katılma oranı (yüzde): 54,2
  • İstihdam oranı (yüzde): 49,6
  • İşsizlik oranı (yüzde): 8,6
  • Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde): 16,1

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brent Petrol Fiyatı 75,21 Dolar Seviyesinde Stabil Kalıyor
2
TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İstihdam Artışı ve Sektörel Dağılım
3
Dmitriyev: 'ABD ile Olumlu Müzakereler Umuyoruz'
4
Konut Fiyat Endeksi Ocak 2025'te Yüzde 4,7 Arttı
5
Dolar/TL Yükselişte: 36,27 Seviyelerinde İşlem Görüyor
6
Yolcu Taşıyan Araçlarda Yeni Güvenlik Sistemleri Yürürlüğe Girdi
7
TÜİK Ekim-Aralık 2024 İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı: İşsizlik Oranı %8,6

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!