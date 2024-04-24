TÜİK: Hizmet sektöründe güven endeksi değerlerinde gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı güven endeksi ile ilgili verileri paylaştı. Kurum tarafından elde edilen verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi, Nisan’da yüzde 2.8 oranında geriledi ve 117.1 olarak kaydedildi.

Öte yandan yayınlanan Nisan ayı verilere göre, perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5 değerini gördü. İnşaat sektöründe ise değer değişmedi ve 88.6 olarak kaldı.

Hizmet sektöründe Mart ayına göre, son 3 aylık dönemdeki iş durumu yüzde 2.1, hizmetlere talep ise yüzde 3.6 oranında geriledi. Önümüzde 3 aylık dönem için talep beklentisinde de önceki aya göre yüzde 2.6’lık bir düşüş söz konusu oldu.