O karta sahip olanlar fırsatı kaçırmasın! 3 güne hesabınız para dolacak

Müşteriler için yeni kampanya başladı! Tek şarta 7 bin 500 TL ödeme! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKA MÜŞTERİLERİNE 7 BİN 500 TL ÖDEME

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre Bankkart müşterilerine 7 bin 500 TL'ye varan Bankkart Lira ödeme yapılacak. Bankkart ile Touristica aracılığıyla tek seferde yapılan 25 bin TL ile 50 bin TL aralığındaki alışverişlere 2 bin 500, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki alışverişlere 5 bin, 100 bin TL ve üstü alışverişler için 7 bin 500 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya katılımları dijital kanallar ve kısa mesaj aracılığıyla yapılacak.





Kısa mesaj yoluyla katılım sağlamak için 4757 numarasına TOURISICA yazıp gönderilmesi gerekiyor. Alışveriş öncesinde kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanabilmek için harcamaların Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekiyor. Kazanılan Bankkart Liralar 7 Mayıs tarihinde kartlara aktarılacak ve 9 Haziran tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liralar 10 Haziran tarihinde iade alınacak.