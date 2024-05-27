TÜİK Mayıs ayı güven endeksini açıkladı: Endekste düşüş görülüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına dair güven endeksi verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, hizmet sektöründe Mayıs’a ait olan endeks verileri bir önceki ayla aynı düzeyde görüldü ve 117.1 olarak kaydedildi. Perakende ticaret sektöründe ise Mayıs ayında yüzde 3,3 oranında bir azalma söz konusu oldu ve 111,7 değerini aldı. İnşaat sektöründe ise güven endeksi ise yüzde 0,3 oranında azaldı ve 88,3 değerine geriledi.

Öte yandan hizmet sektöründe, Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumunda yüzde 1,0; son 3 aylık dönemdeki talepte ise yüzde 0,6 oranında gerileme yaşandı.

Reel Kesim Güven Endeksi ise geçen aya göre Mayıs’ta 1,1 puanlık bir azalma kaydedildi ve endeks 102,4'e gerilemiş oldu.