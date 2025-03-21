TÜİK Ocak 2024 Dış Ticaret Endekslerini Açıkladı

TÜİK, Ocak Ayı Dış Ticaret Endekslerini Duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024 dönemine ait dış ticaret endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Ancak, ithalat birim değer endeksi %1,1 azalış gösterdi.

İhracat ve İthalat Endekslerindeki Değişimler

Ocak 2024 itibarıyla, ihracat birim değer endeksinde gıda, içecek ve tütün ürünlerinde %5,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,2 artış görülürken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1, yakıtlarda ise %5,1 azalma kaydedildi. İthalat birim değer endeksi ise, geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 gerileme gösterdi.

Miktar Endekslerindeki Değişim

İhracat miktar endeksi, Ocak ayında %5,8 artış gösterirken; gıda, içecek ve tütün grubunda %9,4, ham maddelerde (% yakıt hariç) %5 azalış yaşandı. İmalat sanayisinde ise %8,2 oranında bir artış yaşandı. Öte yandan, ithalat miktar endeksi, yıllık bazda %10,8'lik bir artışla dikkat çekti.

Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, Aralık 2024'te 155,2 olan ihracat miktar endeksi, Ocak'ta %1,9 artışla 158,2 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre geçen yıl Ocak'ta 132,7 olan ihracat miktar endeksi %5,8 artışla 140,4 seviyesine yükseldi.

İthalat miktar endeksi ise Aralık 2024'te 127,6'den %0,8 artarak Ocak 2024'te 128,7 olarak kayıt altına alındı. Yıllık bazda ise geçen yıl Ocak ayında 109 olan bu endeks, %10,8 artışla 120,9 seviyesine ulaştı.

Dış Ticaret Haddi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, geçen yılın aynı ayında 86,9 iken, bu yıl 1 puan artışla 87,9 olarak kayıtlara geçti.