TÜİK: Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Aylık Yüzde 0,9 Artışla 84,3'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 0,9 artarak 84,3 seviyesine çıktı.

Anket ve Hesaplama

Endeks, TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanıyor. Temmuz ayında endeks 83,5 seviyesindeydi.

Alt Kalemlerdeki Değişimler

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık yüzde 2,6 artışla 68,2'den 70'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, temmuzdaki 84,6'dan bu ay 83,8'e gerileyerek aylık yüzde 0,9 azalış kaydetti.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise geçen ay 79 iken, bu ay yüzde 0,7 düşüşle 78,4 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, geçen ay 102,3 iken aylık yüzde 2,5 artışla bu ay 104,8'e çıktı.