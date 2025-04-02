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Tüketici Dernekleri E-Ticaret Yönetmeliğine Destek Verdi, Sıkı Denetim Talepleri Artıyor

Tüketiciler Konfederasyonu ve diğer dernekler, yeni yönetmelikle birlikte etkili denetim ve caydırıcı cezalar istiyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:09
Tüketici Dernekleri E-Ticaret Yönetmeliğine Destek Verdi, Sıkı Denetim Talepleri Artıyor

Tüketici Derneklerinden E-Ticaret Yönetmeliğine Destek

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan ve yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" tüketici dernekleri tarafından büyük destek buldu. Ancak, dernek temsilcileri sıkı denetim ve etkin yaptırımlar talep ediyor.

Yönetmeliğin Önemi ve Tüketici Hakları

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, yeni yönetmeliğin ürün güvenliği ve şeffaflık açısından tüketicilere daha fazla bilgi sağlayacağını belirtti. Bu süreçte tüketicilerin internette satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini daha iyi değerlendirebileceğini ifade etti.

Tüketici Şikayetleri ve Denetim Süreçleri

Koçal, yetkili kurumların denetim yaparak güvensiz ürünleri tespit edip piyasadan çekmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca, tüketicilerin sahte veya güvensiz ürünler konusunda daha kolay şikayette bulunabileceğini ve haklarını aramak için etkin bir mekanizma oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yeni Şikayet Platformları Gerek

Koçal, tüketicilerin hızlı ve etkin şikayet edebileceği yeni platformların oluşturulması gerektiğini belirterek, bu platformların yaygınlaştırılmasının önemine değindi. Ayrıca, ürün güvenliği için modern teknolojilerin, örneğin QR kod ve blok zinciri tabanlı sistemlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasa Gözetimi ve Denetim Gereksinimi

Koçal, piyasa gözetimi yeterince sık ve etkili yapılmadığında, tüketicilerin korunamayacağını belirtti. Bağımsız denetim kuruluşları ve tüketici örgütleriyle iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti. Platformlara yönetmelik kurallarına uymayan satıcılara karşı ciddi yaptırımlar uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Tüketiciler Derneği de Destekliyor

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yönetmeliği tüketiciler açısından çok olumlu değerlendirdiklerini dile getirdi. Yurt dışından yapılan alışverişlerde tüketicilerin yaşadığı sorunların çözüleceğini ifade eden Küçük, yönetmeliğin sağladığı avantajların yanı sıra etkili denetimin önemine dikkat çekti.

Denetim ve Uygulama Konusunda Beklentiler

Küçük, yeni yönetmelik ile birlikte tüketicilerin online alışverişte ürün detaylarına erişiminin kolaylaşacağını belirtirken, yönetmeliğin uygulanmasında sıkı denetimler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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