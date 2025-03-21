Tüketici Güven Endeksi Mart'ta Yüzde 4,6 Arttı

Tüketici güven endeksi, mart ayında aylık bazda %4,6 artarak 85,9 seviyesine yükseldi. Bu veri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı ve Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları doğrultusunda, şubat ayında 82,1 olan endeks, bu ay itibarıyla %4,6 artışla 85,9'a çıktı ve son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki dönemde endeksin 91,1 olarak kaydedildiği bildirildi.

Mart ayı itibarıyla hanenin maddi durumu endeksi, geçen ay 65,6 seviyesinden %8,2 artarak 70,9'a yükseldi. Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, şubatta 83,1 iken bu ay %2 artış göstererek 84,7 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise geçen ay 79,3 seviyesindeyken, %6,7 artışla mart ayında 84,6’ya ulaştı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de, şubat ayında 100,3 iken %2,8 artışla 103,2 olarak hesaplandı.