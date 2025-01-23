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Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Yüzde 0,4 Azaldı

Tüketici güven endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0,4 azalışla 81 seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:25
Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Yüzde 0,4 Azaldı

Tüketici Güven Endeksi Ocak 2024 Sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı. Ocak ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre %0,4 azalarak 81 seviyesine geriledi.

Önceki Dönem Verileri

Aralık 2024’te bu endeks 81,3 iken, bu ayda yaşanan düşüş dikkat çekti. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, geçen ay 63,8 iken, Ocak ayında %1,7 artış göstererek 64,8'e yükseldi.

Maddi Durum Beklentisi

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise Aralık 2024'te 81,9 seviyesindeyken, Ocak ayında %1,7 azalarak 80,5'e geriledi. Ayrıca, genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise geçen ay 76,8 iken, %3 artışla 79,1'e ulaştı.

Dayanıklı Tüketim Malları Harcama Beklentisi

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de Aralık 2024’te 102,6 iken, Ocak ayında %3,1 azalışla 99,4 seviyesine düştü.

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