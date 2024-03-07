Tüm bankalar kararını verdi! Bu parayı sakın ATM'ye sokmayın

Bankalar, ATM'lerde radikal kararlar alarak belirli paraları kabul etmeme yoluna gidiyor. Günlük para çekme limitlerinde ve ATM slotlarında değişiklikler yapılıyor, bu durum kullanıcıların günlük para çekme alışkanlıklarını etkileyebilir. 2024 yılı itibarıyla birçok banka, ATM işlemlerinde günlük limiti 10.000 TL'ye çıkarma kararı aldı. Bu yüzde 100'lük artış, nakit parayı tercih eden müşteriler için olumlu bir gelişme olarak karşılandı.

Özellikle Türkiye'de 31 Mart sonrasında dolaşıma girmesi beklenen yeni banknotlarla para arz sorunlarına kısmi bir çözüm öngörülüyor. Ancak yüksek enflasyon, ATM'lerin düzenli olarak para temininde sorun yaşanmasına neden oluyor. Basit işlemler bile yüksek tutarlar gerektirdiğinden, bankalar ATM'lere yapılan yatırımları artırıyor. Ancak, bu artan para girişleri karşısında ATM'lerdeki para stokları yetersiz kalabiliyor.





Yıllardır 5 TL'lik banknotların ATM'lerde kabul edilmemesi, bankaların yeni bir karar almasına yol açtı. 10 liralık slotları kısıtlayan ve bunları 200 liraya dönüştüren bankalar, bu adımı atmış durumda. Türkiye'de bastırılan her 5 yeni banknottan 4'ünün 200 lira olması, dolaşımdaki parayı genellikle 100 ve 200 TL'lik banknotlardan oluşan bir yapıya yönlendiriyor.

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu'ya göre, bankaların bu değişiklikteki temel sebep, 10 TL'nin alım gücünün azalması ve 200 TL'nin sıklıkla kullanılması. Babuşçu, banka ATM'lerinde önceden farklı slotların bulunduğunu, ancak son dönemde yaşanan değişimle birlikte bankaların 10 liralık banknotları kapatıp, slotları 200 liralık paralara ayarladığını belirtiyor. Bu uygulama, ilerleyen dönemlerde daha da yaygınlaşabilirken, Babuşçu, "Çünkü özellikle 10 liralık banknotlar artık yetersiz kalıyor" şeklinde değerlendiriyor.