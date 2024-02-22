Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak! Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

Tencere tava banyo seti, bambu kesme tahtası, çocuk poları, çocuk oyuncakları gibi ürünler bekleyen vatandaşlar Hakmar Express’e koşacak. 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuyla Hakmar Exspres vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok ürünü uygun fiyatlarda satışa çıkartacak. Özellikle 169 TL’den başlayan fiyatlarla tencere tavalar market raflarında yerini alacak. İşte Hakmar Exspres 29 Şubat 6 mart 2024 aktüel ürünler kataloğu…

İHTİYACINIZ OLAN HANGİ ÜRÜNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA

Hakmar Exspres marketlerin 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürüne el atsanız indirimli şekilde satışa çıkartılacak. Tava, kesme tahtası, kışlık etek, oyuncaklar hepsi Hakmar Exspres marketlerde uygun fiyatlarla satışta. İşte Hakmar Exspres marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılacak olan ürünlerden bazıları…

Papilla Tava 24 cm 179 TL



Papilla Sahan 20 cm 169 TL



6721 Süt Köpürtücü 99,90 TL



Papilla Karnıyarık Tencere 349 TL



Bambu Kesme Tahtası 119 TL



Jowoo Büyük Havan 69,90 TL



Papilla Wok Tava 28 cm 249 TL



Çocuk Fermuarlı Kapşonlu 109 TL



Can Em Oyuncak Bebekli 119 TL



Go Denge Kurbağa Oyunu 99,90 TL



Pufu Peluş Oyuncak Çeşitleri 199 TL



Kadın Ev Çorabı 39,95 TL



Çocuk Fermuarlı Kapşonlu 109 TL









