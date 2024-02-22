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Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak! Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

Ev hanımları Hakmar Express’in 9 Şubat 2024 itibariyle başlatacak olduğu aktüel kataloğu için koştur koştur market şubelerine gidecek. 169 TL’den başlayan fiyatlarla tencere tava takımı satışa çıkartılacak. Kıyafet ve çocuk oyuncakları bekleyenler de bu kataloğu kesinlikle kaçırmamalı. İşte Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu…

Yayın Tarihi: 22.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:02
Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak! Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

Tencere tava banyo seti, bambu kesme tahtası, çocuk poları, çocuk oyuncakları gibi ürünler bekleyen vatandaşlar Hakmar Express’e koşacak. 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuyla Hakmar Exspres vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok ürünü uygun fiyatlarda satışa çıkartacak. Özellikle 169 TL’den başlayan fiyatlarla tencere tavalar market raflarında yerini alacak. İşte Hakmar Exspres 29 Şubat 6 mart 2024 aktüel ürünler kataloğu…

İHTİYACINIZ OLAN HANGİ ÜRÜNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA

Hakmar Exspres marketlerin 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürüne el atsanız indirimli şekilde satışa çıkartılacak. Tava, kesme tahtası, kışlık etek, oyuncaklar hepsi Hakmar Exspres marketlerde uygun fiyatlarla satışta. İşte Hakmar Exspres marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılacak olan ürünlerden bazıları…

  • Papilla Tava 24 cm 179 TL 
  • Papilla Sahan 20 cm 169 TL 
  • 6721 Süt Köpürtücü 99,90 TL 
  • Papilla Karnıyarık Tencere 349 TL 
  • Bambu Kesme Tahtası 119 TL 
  • Jowoo Büyük Havan 69,90 TL 
  • Papilla Wok Tava 28 cm 249 TL 
  • Çocuk Fermuarlı Kapşonlu 109 TL 
  • Can Em Oyuncak Bebekli 119 TL 
  • Go Denge Kurbağa Oyunu 99,90 TL 
  • Pufu Peluş Oyuncak Çeşitleri 199 TL  
  • Kadın Ev Çorabı 39,95 TL 
  • Çocuk Fermuarlı Kapşonlu 109 TL 

Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

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Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak! Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

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