Tüm süt ürünlerinde yüzde 45 indirim yağmuru başladı! O market ortalığı karıştıracak kampanyayı duyurdu

CarrefourSA marketlerde süt ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu CarrefourSA karta özel %45 oranında indirim kampanyasına imza atan market zincirleri; kakaolu sütler, bitkisel sütler, aromalı sütler ve tam yağlı, yarım yağlı, organik sütlerde birbirinden avantajı fırsatlar sundu. Vatandaşlar dilerlerse CarrefourSA online marketlerden dilerlerse de kendilerini en yakın olan market şubelerinden indirimli şekilde sütleri satın alabilecek. İşte CarrefourSA marketler indirimli süt ürünleri...

BİR ÇOK SÜTTE İNDİRİM CARREFOURSA MARKETLERDE VATANDAŞLARI BEKLİYOR

CarrefourSA marketler zaman zaman imza atmış olduğu kampanyalarla ses getirmeye devam ediyor. Özellikle hafta içinde başlatmış olduğu farklı ürünlerdeki kampanyalar bir hayli ses getiriyor. Gün geçtikçe temel gıdalara zam yapılmasının yanı sıra CarrefourSA marketler özellikle bu temel gıda ürünlerinde indirim kampanyalarını peş peşe duyuyor. Tam bu noktada süt ürünlerine de yapılan zamları tanımayan CarrefourSA marketler, CarrefourSA karta sahip olan müşterilerinin bu kampanyadan yararlanabilmeleri için%45’e varan indirim kampanyasına imza attı. Badem sütü, Hindistan cevizi sütü, kakaolu süt, çilekli süt, laktozsuz süt, organik süt, protein kakaolu süt, vanilya aromalı süt gibi bir çok ürün %45 oranına varan indirim kampanyasıyla satışa çıkartıldı. İndirimli fiyattan süt almak isteyen vatandaşlar, CarrefourSA kartlarını kullanarak bu indirimden yararlanabilecekler. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan CarrefourSA indirimli sütlerin bazıları...





İçim D Vitaminli Yarım Yağlı Süt 1 Litre 32,95 TL



İçim Organik Süt 1 Litre 39,50 TL



Pınar Protein Kakaolu Süt 500 Ml 35,90 TL



Danone Kakaolu Süt 6x180 Ml 39,95 TL



Alpro Çikolatalı Badem Sütü 1 lt 87,47 TL



Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 Litre 34,90 TL



İçim Uht Süt 200 Ml 10,75 TL



Pınar Süt 4x1 Lt 145,90 TL



İçim Organik Süt 6x200 Ml 82,90 TL



İçim Light Süt 1 Litre 33,90 TL



İçim Pastorize Yarım Yağlı Taze Süt Pet 1 lt 35,90 TL



İçim Sade Uht Süt 1000 Ml 35,90 TL



İçim Devam Sütü 1 Litre 39,90 TL



CARREFOURSA MARKETLER İNDİRİMLİ SÜTLER TAM LİSTE