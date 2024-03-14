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Tüp fiyatları cepleri alev alev yakacak! Yeni fiyat listesi saç baş yolduracak

Türkiye'nin en ünlü tüpgaz markalarından Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'ın tüp fiyatları art arda yapılan zamların ardından yeniden güncellendi.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 19:01
Tüp fiyatları cepleri alev alev yakacak! Yeni fiyat listesi saç baş yolduracak

Türkiye genelinde bir çok evin temel ihtiyaçlarından biri olan ve vatandaşların bütçesini zorlayan mutfak tüpü art arda yapılan zamlar nedeniyle daha da pahalı olmaya başladı. İnsanlar hayatta kalma mücadelesinin yanı sıra bu yükle de mücadele ediyor ancak artan fiyatlar ülke ekonomisini daha fazla zorlaştırıyor.

14 Mart 2024 Güncel Mutfak Tüpü Fiyatları

14 Mart 2024 Güncel Mutfak Tüpü Fiyatları

AYGAZ FİYATLARI

- Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 138,00 TL

- Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 718,00 TL

- Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 718,00 TL

İPRAGAZ FİYATLARI

- İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 135,00 TL

- İpragaz 12 kg ev tüpü: 700,00 TL

- İpragaz 24 kg ticari tüp: 1400,00 TL

- İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2590,00 TL

- İpragaz 45 kg propan tüp: 2810,00 TL

BİZİM GAZ FİYATLARI

- Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 135,00 TL

- Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 700,00 TL

- Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1400,00 TL

- Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2590,00 TL

- Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2810,00 TL

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