Tüp fiyatları ocaklara incir ağacı dikecek! Güncel tüp fiyatlarına okkalı zam geliyor

Son zamanlarda ardı ardına gelen zamlar tüp fiyatlarını da önemli ölçüde etkiledi. Birçok kişi, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi markaların 2024 yılı için güncel tüp fiyatlarını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, güncel tüp fiyatları hakkında detaylı bilgi arayışını sürdürüyor.
AYGAZ, İPRAGAZ VE BİZİM GAZ GİBİ TÜPGAZ SAĞLAYICILARININ FİYAT LİSTELERİ
Aygaz:
• Mini 2 kg Ev Tüpü: 139,00 TL
• 12 kg Tombul Ev Tüpü: 720,00 TL
• 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 720,00 TL
İpragaz:
• 2 kg Gri Piknik Tüpü: 135,00 TL
• 12 kg Ev Tüpü: 690,00 TL
• 24 kg Ticari Tüp: 1380,00 TL
• 45 kg Sanayi Tüpü: 2550,00 TL
• 45 kg Propan Tüpü: 2820,00 TL
Bizim Gaz:
• 2 kg Gri Piknik Tüpü: 135,00 TL
• 12 kg Ev Tüpü: 690,00 TL
• 24 kg Ticari Tüp: 1338,00 TL
• 45 kg Sanayi Tüpü: 2550,00 TL
• 45 kg Propan Tüpü: 2820,00 TL