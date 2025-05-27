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TÜPRAŞ Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Olmayı Sürdürüyor

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 651,6 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:14
TÜPRAŞ Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Olmayı Sürdürüyor

İstanbul Sanayi Odası'nın Araştırması Yayınlandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 2024 yılına ait "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lira ile zirvede yer alarak en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

İkinci ve Üçüncü Sıralar

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan düzenlediği basın toplantısında, sanayi kuruluşlarının performansını değerlendirdi. Araştırmaya göre, Ford Otomotiv 356 milyar liralık satışla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırayı ise Star Rafineri AŞ 201 milyar 650 milyon lira ile aldı.

Dikkat Çeken Yükselişler

Önceki yıl 5'inci sırada bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 169 milyar liralık üretimle 4'üncülüğe yükselirken, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ 166,6 milyar lira, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ 159,4 milyar lira ve Arçelik 133,3 milyar lira ile onu izledi.

Öne Çıkan Diğer Şirketler

2023 yılına ait sıralamada İskenderun Demir ve Çelik AŞ, 110 milyar liralık üretimle 12'nci sırada iken, önceki yıl 8'inciliğe yükseldi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 103,7 milyar lira ile 9'uncu olurken, Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ 103 milyar lira ile 10'uncu sırada kendine yer buldu. Bu iki firma, listede 3 basamak birden yükselmiş oldu.

(Sürecek)

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024"...

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024"...

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

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