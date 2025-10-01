Turan Saldırıcıer TÜDKİYEB Genel Başkanı Oldu

Turan Saldırıcıer TÜDKİYEB Genel Başkanlığına Resmen Başladı

27 Eylül'de yapılan genel kurulun ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi

Turan Saldırıcıer, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığı görevini Nihat Çelik'ten devraldı.

Devir teslim töreni, birlik merkezinde; TÜDKİYEB'in 27 Eylül'de yapılan genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetimi için gerçekleştirildi.

Törende konuşan Saldırıcıer, yapılan genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu bir bayrak yarışı, önemli olan buraya hizmet etmektir." dedi.

Saldırıcıer, herkesi aile olarak gördüklerini ve ötekileştirmediklerini vurgulayarak, "Aslolan, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığının ve birliklerimizin gelişimidir. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Görevi 20 yıldır onur ve şerefle yürüttüğünü belirten Çelik ise, Saldırıcıer'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bu, bir bayrak yarışiydı. Bu görevi arkadaşım Turan Saldırıcıer'e devretmekten memnuniyet duydum." dedi.

