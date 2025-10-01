Turan Saldırıcıer TÜDKİYEB Genel Başkanı Oldu

TÜDKİYEB Genel Başkanlığı'na seçilen Turan Saldırıcıer, 27 Eylül'deki devir teslim töreniyle Nihat Çelik'ten görevi teslim aldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:24
Turan Saldırıcıer TÜDKİYEB Genel Başkanı Oldu

Turan Saldırıcıer TÜDKİYEB Genel Başkanlığına Resmen Başladı

27 Eylül'de yapılan genel kurulun ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi

Turan Saldırıcıer, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığı görevini Nihat Çelik'ten devraldı.

Devir teslim töreni, birlik merkezinde; TÜDKİYEB'in 27 Eylül'de yapılan genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetimi için gerçekleştirildi.

Törende konuşan Saldırıcıer, yapılan genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu bir bayrak yarışı, önemli olan buraya hizmet etmektir." dedi.

Saldırıcıer, herkesi aile olarak gördüklerini ve ötekileştirmediklerini vurgulayarak, "Aslolan, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığının ve birliklerimizin gelişimidir. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Görevi 20 yıldır onur ve şerefle yürüttüğünü belirten Çelik ise, Saldırıcıer'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bu, bir bayrak yarışiydı. Bu görevi arkadaşım Turan Saldırıcıer'e devretmekten memnuniyet duydum." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) yeni seçilen Genel...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) yeni seçilen Genel Başkanı Turan Saldırıcıer (solda), görevi eski başkan Nihat Çelik'ten (sağda) devraldı. TÜDKİYEB'in 27 Eylül'de yapılan genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetimi için birlik merkezinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) yeni seçilen Genel...

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOBB Nefes Kredisi: ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan KOBİ'lere 'Nefes' Değerlendirmesi
2
Marmarabirlik Başkanı Yıldız: Rekolte, Fiyat ve 70 Milyon Dolar İhracat Hedefi
3
TCMB Döviz Kurları: Saat 15.30 Gösterge Kurları ve Çapraz Kurlar
4
ABP, Caterpillar'ı Gazze İddiaları Nedeniyle Portföyünden Çıkardı
5
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş
6
BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: Endeks 10.934,95'e Düştü
7
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 933 bin 958, Tüketim 936 bin 882 megavatsaat

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin