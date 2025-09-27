TÜRİB: Tarım Vadeli İşlemler Piyasası 2026'da Hayata Geçecek

TÜRİB 2026 Hedefini Açıkladı

Genel Müdür Ali Kırali basınla değerlendirdi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, TÜRİB'in 6. kuruluş yılı nedeniyle Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneğince düzenlenen basın buluşmasında kurumun çalışmaları ve hedeflerini paylaştı.

Kırali, Türkiye genelinde 257 lisanslı depo işletmesinin 14 milyon ton saklama kapasitesiyle hizmet verdiğini belirtti. Bu yıl ocak ayında aracılı sisteme geçtiklerini anımsatan Kırali, eylül itibarıyla işlem hacminin 90 milyar lira ile 2024 yılı toplamının üzerine çıktığını söyledi.

Kırali, 2024'te günlük ortalama işlem hacminin 267 milyon lira olduğunu, bu yılın 9 ayında günlük ortalamanın 500 milyon liraya yükselerek %87 artış sağlandığını vurguladı. Ürün piyasası aracı kurumlarının ilk sene operasyonlarını oturttuğunu, gelecek sene bu rakamlarda çok daha büyük artışlar beklediklerini ifade etti.

Bu yılın ocak ayında tamamen yerli kaynaklarla geliştirdikleri ilk borsa yazılımını devreye aldıklarını kaydeden Kırali, sözlerini şöyle sürdürdü: Vadeli işlemler piyasasının altyapısını da yine kendimiz yazıyoruz. Bu piyasada, elektronik ürün senetlerine ve TÜRİB'in fiyat endekslerine dayalı vadeli işlem kontratlarının işlem görmesini amaçlıyoruz. Bunu 2026'nın üçüncü çeyreğinde devreye almak istiyoruz.

Kırali ayrıca uluslararası ürün piyasasını açmayı hedeflediklerini, bu kapsamda mevzuat ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Ürünlerin borsamız tarafından kurulup işletilecek Uluslararası Ürün Piyasasında alım-satıma konu edilmesine yönelik çalışmalar da TÜRİB AR-GE Merkezi tarafından yürütülüyor. 2026 yılı ilk çeyreğinde piyasanın devreye alınması hedefliyoruz.

Katılım finansmanına dayalı teverruk piyasasının altyapı çalışmasının sonuçlanmak üzere olduğunu aktaran Kırali, bu alandaki vergisel düzenlemelerin beklendiğini ve çözülmesinin ardından uluslararası fon piyasasını Türkiye'ye çekmeyi planladıklarını söyledi.

Kırali, üretimi zor ve fire oranı yüksek bazı ürünlerde depolama yöntemlerini kullanmak istediklerini belirterek, bu nedenle lisanslı depolara yönelik teşviklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak Kırali, gıda arz güvenliğinin gelecek nesiller için kritik bir mesele haline geldiğini, tarımsal ürünlerin en iyi şekilde saklanması, fiyatların şeffaf piyasada belirlenmesi ve çiftçinin finansmana erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.